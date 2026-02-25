マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
日産フェアレディZの初代(S30型)がフルオリジナル! 状態良好な名車を実車確認

FEB. 25, 2026 16:30
Text : 原アキラ
「フェアレディZ」の初代モデル(S30型)は、海外でも大いに人気を博した日産自動車の名車だ。「ノルタルジック2デイズ」(N2d)ではフルオリジナル状態のS30型をじっくりと鑑賞することができた。

  • 日産の初代「フェアレディZ」

    日産の初代「フェアレディZ」(本稿の写真は撮影：原アキラ)

当初は実用スポーツカー?

N2dに広いブースを構えていた「ビンテージカーヨシノ」ブースで芳野正明社長に話を聞くと、「ウチのブースに展示しているモデルで海外でも人気があるのは、トヨタ2000GT、フェアレディZ、AE86あたりかな」とのこと。ということで今回は、昭和45年(1970年)に製造された白いボディの「フェアレディZ」(S30型)初期モデルを取り上げてみたい。

  • 日産の初代「フェアレディZ」

ロングノーズ・ショットデッキの流麗なスタイルに直列6気筒エンジン搭載という成り立ちはトヨタ2000GTと似ているが、2000GTが当時の新技術をフル投入した芸術作品だったのに対して、フェアレディZは北米市場で“売れる”ことを目指した戦略モデルだった点が大きく異なっている。

つまり初代フェアレディZは、ちょっと頑張れば誰でも手に入れることができる「実用スポーツカー」だったのだ。

価格はトヨタ2000GTの238万円に対して、Zは半額以下となる90万円というプライスタグで登場。目論見は成功し、世界で約55万台が売れるヒットモデルになった。アメリカでは「Zカー」の愛称で呼ぶファンも生まれたほど。映画『湾岸ミッドナイト』には高性能な「Z432」が登場し、世界中の若者にアピールした。

ビンテージカーヨシノが展示していたのは、昭和45年製初期モデルのフルオリジナル状態をキープした個体で、外装やエンジンルームが仕上げ済み。エンジンは汎用性が高くて丈夫な「L型」直6エンジンで、長い6気筒のエンジンヘッドには「NISSAN 2000 OHC」の文字が刻まれる。SUツインキャブレターの機関も良好だそうだ。

  • 日産の初代「フェアレディZ」

2000GT同様、こちらも価格は「ASK」となっていたが、500万円～1,000万円というのが相場らしい。

原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

