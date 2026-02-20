マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

ベントレー「ベンテイガ」の日本専用10台限定車は女性がターゲット! 理由は?

FEB. 20, 2026 16:40
Text : 藤田真吾
Share
Contents
目次を開く
Tags

英国の高級車「ベントレー」といえばダンディな紳士が乗っているイメージが強いが、SUV「ベンテイガ」をベースとする今度の限定モデルは「女性がターゲット」であるという。日本限定10台の特別仕様車「Bentayga Something Blue Collection by Mulliner」(ベンテイガ・サムシングブルー コレクション バイ マリナー)を実際に見て、女性に狙いを定めた理由を聞いてきた。

  • ベントレー「ベンテイガ」の特別仕様車

    ベントレーのSUV「ベンテイガ」に「女性がターゲット」の限定モデル登場!

ほかの写真はこちら

10台限定のベントレー、どんなクルマ?

「Bentayga Something Blue Collection by Mulliner」(以下、サムシングブルー)はSUVのベンテイガをベースに作った10台限定、日本専用の特別仕様車。ベントレーでパーソナライゼーションを手掛ける「マリナー」(Mulliner)のデザイナー、特に女性とコラボして、「現代をしなやかに生きる女性たち」に向けて作ったクルマなのだという。

車名は花嫁が結婚式で身につけると幸せになれるとされる4つのアイテム、「Something Old」「Something New」「Something Borrowed」「Something Blue」から成る“Something Four”から着想を得て命名したとのこと。

  • ベントレー「ベンテイガ」の特別仕様車

    エクステリアはクールなメタリックホワイトの「ICE」を採用。ブレーキキャリパーもボディ同色となる。ボディサイズは全長5,125mm、全幅2,010mm、全高1,728mm。4.0LのV型6気筒エンジンを搭載、最高出力は550PS、最大トルクは770Nm

  • ベントレー「ベンテイガ」の特別仕様車

    インテリアはメインハイドに「リネン」、セカンダリーハイドに「グラヴィティグレー」を採用。ライトブルーのステッチや刺繍がアクセントになっている

  • ベントレー「ベンテイガ」の特別仕様車

    2026年2月21日、22日の2日間、六本木ヒルズの大屋根プラザで特別展示イベントを開催

ベントレーの写真を集めたギャラリーページはこちら

なぜ女性にフォーカス?

それにしても、なぜベントレーが女性を強く意識したクルマを作ったのか。ベントレーモーターズ ジャパンの遠藤克之輔さんに聞いた。

  • ベントレー「ベンテイガ」の特別仕様車

    ベントレーモーターズ ジャパンの遠藤克之輔さん

――ベントレーと言えば男性が乗っているイメージが強いんですが、なぜ今回は女性にフォーカスを絞ったんですか?

遠藤さん：ビジネス的には、もちろん、女性のお客様をもう少し増やしたいという考えがあります。ベントレーのお客様の女性比率は現状10％ほどですので、こういった明確なメッセージを持つクルマを出したいと思いました。

もうひとつは、ベントレーは多様なクルマを作っているのですが、パーソナライゼーション、オーダーメイドを手掛ける「マリナー」をご利用いただいているお客様はまだ、そこまで多くないので、こうした「特別注文」のようなクルマも作れるということを知っていただきたいと思い、今回の特別仕様車を作りました。

――サムシングブルーはマリナーの一例、みたいなもので、こういう特別なクルマが作れるのであれば、私も欲しいと思う方もいらっしゃるかも、ということでしょうか?

遠藤さん：おっしゃる通りです。このクルマを見て、私もこういうものが作りたいとか、こういうクルマがあるのであれば……というふうに、マリナーに気づいていただければと思います。

――なるほど。ちなみに、10台限定とのことですが、サムシングブルー自体はまだ買えるんですか?

遠藤さん：あと少しだけですが、まだあります。

――こういうモデルって、たくさん売れたら追加で作るというようなことは……。

遠藤さん：完全に10台だけです。

――わかりました! あ、それと、もう少し小さいベントレーがあれば、もっと女性の方に乗っていただけるかもしれませんよね?

遠藤さん：ひょっとしたら、今後発表予定の「アーバンラグジュアリーSUV」が、そういったモデルになるかもしれないですね。

  • ベントレー「ベンテイガ」の特別仕様車

    遠藤さんがサムシングブルー発表会のプレゼンで紹介した「ラグジュアリーSUV」のスライド。電気自動車(EV)のSUVとして発売予定だという

【フォトギャラリー】「Bentayga Something Blue Collection by Mulliner」

【フォトギャラリー】「ベンテイガ」の限定車「Atelier Edition」

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Index.iapp
PR
( Life )
飾りはいらない。大人が選ぶべき「機能美」という答えーータフネスとハイエンドを両立する一台「arrows Alpha」
DEC. 26, 2025
View All
Weekly Ranking
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking