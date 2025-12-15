PORTER「FREE STYLE」90周年限定ターコイズ登場──実物で確かめた"FIT BAG"の完成度

12月10日にリリースしたばかりのPORTERの新シリーズ「FREE STYLE(フリースタイル)」に、吉田カバン創業90周年を記念した限定カラー「TURQUOISE(ターコイズ)」が完全数量限定で登場する。

鮮やかなターコイズカラーが90周年限定アイテムで登場

「FREE STYLE TURQUOISE」のラインアップは定番カラーと同様にポートショルダーバッグやボストンバッグなど全9型。12月17日(水)より全国のPORTER STORE及びオフィシャルオンラインストアで販売する。

「BOAT SHOULDER BAG」(6万6,000円/写真左)と「TINY CARD CASE」(2万3,100円/写真右)

「SLING BAG W zip」(5万9,400円/写真左)と「BOSTON BAG」(5万6,100円/写真右)

「MINI BOSTON BAG」(4万6,200円/写真左)と「POCKET CORD WALLET」(2万7,500円/写真右)

透明感のあるリラクシーなターコイズカラーが、レザーのような質感を特徴とするFREE STYLE独自の生地によく映え、定番カラーのブラックやキャメルとはまた違った存在感を醸し出している。

また、内装にあしらわれた90周年記念の限定仕様PORTERタグにはシリアルナンバーが刻まれるなど、高次元で所有欲を満たしてくれる仕上がりになっている。

シリーズ名を体現した「FIT BAG」

薄マチのボディが特徴の「FIT BAG」は、そのコンパクトな見た目とは裏腹に機能性を追求したアイテムだ。

例えば、外装に設けられたあおりポケットにスマホやパスケースといった使用頻度の高い必需品を入れておけば、使いたい時にパッと取り出すことができる。

他にもショルダーストラップの付け根部分に可動式を採用することで、ボディバッグとショルダーバッグの2WAY利用を可能にした。ファッションや気分に合わせて使用スタイルを自由に変更でき、まさに“FREE STYLE”のユーザビリティを持ち合わせたアイテムと言えるだろう。

PORTERの限定アイテムは早期にSOLD OUTになることも珍しくなく、今回もかなりの争奪戦が予想される。なお、吉田カバンオフィシャルオンラインストアでの販売は12時ごろからとなるので、当日はくれぐれも時間を間違えないように注意していただきたい。

「FREE STYLE TURQUOISE」

発売日:2025年12月17日(水)

取り扱い店舗：PORTER STORE 全店（※日本国内、PORTER EXCHANGE を除く）／PORTER KOREA（APGUJEONG、ITAEWON）／KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（HARBOUR CITY、MOKO、FASHION

WALK、HYSAN PLACE、K11 ART MALL）／KURA CHIKA by PORTER TAIWAN（TAIPEI、TAICHUNG SHIN KONG MITSUKOSHI、TAICHUNG ESLITE PARK LANE、KAOHSIUNG）／PORTER BANGKOK／吉田カバンオフィシャルオンラインストア

※吉田カバンオフィシャルオンラインストアでは PM12:00（正午）頃から発売。

※店舗での詳細な販売方法は、各 PORTER STORE の Instagram アカウントで発信予定。

※完全数量限定のため在庫がなくなり次第終了に

※一部海外店舗では発売日が異なる。



フォトギャラリー(吉田カバン提供)