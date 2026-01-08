PORTERの新作「MONOCHROME」がグローバルローンチ、国内外の厳選店舗で発売

吉田カバンのPORTERから、新作バッグシリーズ「MONOCHROME(モノクローム)」がグローバルローンチを迎えた。これまで「ドーバー ストリート マーケット ギンザ」や海外セレクトショップでのPOP-UP限定で展開されてきた同シリーズが、2026年1月9日より国内外の厳選された店舗で本格発売となる。

「カバンひとつで」を突き詰めたPORTERの新たな到達点

MONOCHROMEは、“カバンひとつで”をコンセプトに掲げたシリーズだ。

あらゆるシーンに溶け込み、用途を限定しない——そんな理想を、創業90年を迎えた吉田カバンの実用主義で形にした。

吉田カバンは一貫して「カバンは道具である」という思想を貫いてきた。装飾性よりも、機能性と利便性を最優先する。その姿勢を、現代的なテクノロジーと融合させた最高峰のバッグとして位置づけられているのが、このMONOCHROMEだ。

ミリタリー由来の合理性と、都市生活への適応力

ディテールは、過酷な環境を想定したミリタリーバッグから着想を得ている。

モールシステムを採用し、拡張性と汎用性を確保。素材には三層構造のナイロンタフタを用い、通り雨などにも対応する生活防水性を備えた。

背面には、通気性と速乾性に優れた「キュービックアイ(R) ピケ ライト」を採用。天候や気温が変化する都市環境でも、快適な背負い心地を保つ。

さらに、ワンハンドでスムーズに調整できるキャリングエクイップメントストラップや、肩への負担を軽減するショックアブソーバー入りショルダーパッドなど、移動を前提とした機能が随所に盛り込まれている。

全5型・2色展開、ワントーンで貫く思想

ラインナップは、バックパック、デイパック、メッセンジャーバッグ(大小)、2WAYトートバッグの全5型。

カラーは、オールカーキとオールブラックの2色のみ。シリーズ名の通り、ワントーンで統一されている。

場所や天候、使う人の趣味嗜好を問わず溶け込み、「これさえあれば大丈夫」と思える精神的な身軽さをもたらす——MONOCHROMEは、そんな存在を目指したシリーズだ。

バックパック：143,000円

デイパック：121,000円

メッセンジャーバッグ：110,000円

メッセンジャーバッグ(S)：93,500円

2WAYトートバッグ：99,000円

主な販売店舗は、PORTER STORE全店(国内・PORTER EXCHANGE除く)、PORTER KOREA、KURA CHIKA by PORTER(香港・台湾)、PORTER BANGKOK、吉田カバンオフィシャルオンラインストア ほか。

※海外ではUK、カナダ、オーストラリア、アメリカなどのセレクトショップでも順次展開予定