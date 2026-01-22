ホンダが「プレリュード」に「レースのDNA」を注ぎ込むとどうなるのか

ホンダは「東京オートサロン2026」で「プレリュード」と「シビック タイプR」の「HRCコンセプト」モデルを公開した。どんなカスタムになっているのか、開発担当者に2台の狙いと今後の展望を聞いた。

ホンダが発表した2台のHRCコンセプトモデル

HRCアフターパーツの認知度拡大を目指して

「HRC」(Honda Racing Corporation)はホンダのモータースポーツ活動専門会社。設立は1982年だ。もともとは二輪モータースポーツの社会的認知度を高めることなどを目的としていたが、2022年からは二輪と四輪を統合。「Moto GP」などの世界的な二輪レースだけでなく、「フォーミュラ1」(F1)や「全日本GT選手権」といった四輪レースにも積極的に参加している。

東京オートサロンの会場では開発担当者に会うことができたので、2台について話を聞いてみた。まず、作った狙いは?

「『HRC』ブランドを知っていただくため、より多くのお客様に、さまざまなジャンルの商品を提供していこうという流れが社内にありました。そこで、新車を買っていただく際に、オプション品として別途購入いただく純正のアフターパーツに注目しました。これまで、『モデューロ』ブランドとしてアフターパーツは展開していましたが、『HRC』はありませんでしたので、今後はHRCブランドのアフターパーツを積極的に展開していこうということになったわけです」

「シビック タイプR HRCコンセプト」はトリコロールカラーのカラーリングが鮮烈。トリコロールはHRCのシンボルカラーだ

パーツは販売予定?

「プレリュード HRCコンセプト」には、プレリュード専用に開発した「HRCパフォーマンスパーツ」を取り付けた。現段階で、展示車と全く同じパーツを販売する予定はないとのこと。今回のコンセプトモデルは、プレリュードをHRCでカスタムするとどうなるのかをイメージしてもらうことを主な目的に製作したのだという。

ただ、装着パーツのうちの一部は商品化のために動き出しており、時期は未定としながらも、そう遠くないうちに販売時期を発表できるかもしれないという話だった。

一方の「シビック タイプR HRCコンセプト」は、レーシングドライバーの知見をいかして開発を進めているコンセプトモデルだ。レッド、ブルー、ホワイトのトリコロールカラーを身にまとったシビック タイプRは抜群の存在感を放っていた。

「シビック タイプR HRCコンセプト」は市販モデルにHRCがチューニングを施したスペシャル仕様。すでにテスト走行を繰り返しているという

デザイン担当者によると、プレリュードはアフターパーツに目が行くようにデザインしたのに対し、シビック タイプRにはHRCのアフターパーツを取り付けず、ボディ全体でHRCの世界観を表現することに徹したという。幾何学模様のような独特の配色は、さまざまなパターンを何度も試行錯誤し、カラーのバランスを考え、HRCが進化している様を表現したという。

HRCの技術でホンダ車が進化していく?

プレリュードもシビック タイプRもホンダの人気スポーツカーであり、プレリュードが「スーパーGT」に参戦することもあって、2台とHRCの親和性は高い。こうしたことから、2台をHRCのコンセプトモデルに選んだそうだ。

これらのクルマを販売する予定はあるのだろうか。開発担当者の回答は以下の通りだ。

「プレリュード HRCコンセプトもシビック タイプR HRCコンセプトも、市販化の予定はありません。ただ、お客様の反響次第では、具体的な製品化の話が進んでいくかもしれません。レースで培ったHRCの技術を取り込みながら、ホンダのスポーツカーを進化させていくという狙いでクルマを作っていくのは間違いありません」

これまでは、HRCというと二輪のイメージが強かった。ただ、プレリュードがスーパーGTに参戦するように、四輪もHRCと深く結びついている。そこの認知度をどうやって上げていくか。そのあたりがHRCの課題認識らしい。

2台のHRCコンセプトモデルは、ホンダが二輪でも四輪でもレースに真剣に向き合っていくという意気込みを体現したクルマだった。

