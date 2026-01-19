中身は現代のトヨタ「86」で外見はトレノ? 手軽に名車を楽しむ方法

「東京オートサロン2026」の会場を歩いていると、面白いクルマを発見した。中身は現代のトヨタ自動車「86」(ZN6型)で、外見は往年の「スプリンタートレノ」(AE86)なのだ。このクルマはいったい?

高騰するトレノを手軽に

ResultJapanが東京オートサロン2026に出展していたのが写真のクルマだ。トヨタの「86」(ZN6型)に、同社オリジナルの「NEO86ボディーキット」というエアロキットが取り付けてある。

モチーフが「スプリンタートレノ」(AE86)であることはクルマにそこまで詳しくない人でも一目瞭然。『頭文字D』の主人公が愛車としたクルマで、今でも大人気だ。

会場に設置してあった説明プレートで車両製作コンセプトを読んでみると、このクルマは「トヨタ86をベースに、新しい時代のトレノとして再構築。高騰するAE86の魅力を、より手の届きやすいZN6で再現し、誰もが手軽に“ハチロクの楽しさ”を体感できる一台を目指しました」とのこと。本物のトレノを手に入れるとなると価格高騰の中古車を探さなければならないし、当然ながら古いクルマなので、快適装備の少なさは我慢しなければならない。その点、このキットであれば、現代のクルマでトレノの雰囲気を手軽に楽しめそうだ。

実際、中古車情報サイトでZN6型86を検索してみると、まず数が多いし、価格100万円台の個体がたくさん掲載されていた。

ひとつ気になったのは、リトラクタブルヘッドライトが付いていること。この機構、現在の規制だと保安上の観点から取り付けられない(車検が通らない)と聞いたことがある。トレノに近づけるには必須のアイテムではあるのだが、これ、付いていても大丈夫なのだろうか?

そのあたりについてResultJapanの担当者に聞いてみると、「リトラのライトは、国内の場合、稼働をすると(開いたり閉じたりすると)車検が通らないので、動かす機構については別売りにしています。(その機構は)国内でも販売は可能なので、例えばレース車両であるとか、展示車両としてクルマを使う場合は、稼働する状態にすることができます」とのことだった。

カタログを見ると、「NEO86ボディーキット」の価格は96.4万円との記載があった。100万円くらいの中古の86を手に入れれば、200万円台でトレノ風のクルマを楽しむことができそうだ。

