マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

トヨタがアメリカ生産車を日本導入か! 「ハイランダー」ってどんなクルマ?

DEC. 19, 2025 11:48
Text : 藤田真吾
Share
Contents
Tags

トヨタ自動車が米国で生産する「カムリ」「ハイランダー」「タンドラ」の日本導入を検討中だ。2026年から順次、日本市場に導入することを目指すという。今回は「ハイランダー」とはどんなクルマなのか、調べてみた。

  • トヨタ「ハイランダー」

    アメリカで作って日本で売る? トヨタ「ハイランダー」とは

ほかの写真はこちら

そこまでサイズは大きくない? スペックを確認

「ハイランダー」(Highlander)に関するトヨタの説明は以下の通り。

3列シートかつ広い室内空間と優れた走破性で、都市からアウトドアまで幅広いシーンに対応する、ファミリー層に人気のSUVです

日本では2007年まで販売していたという。

アメリカのトヨタのHPを見てみると、ハイランダーの2026年モデルはガソリンエンジン車4グレード、ハイブリッド車3グレードの全7グレード展開。価格は4万5,570ドル～5万4,975ドルとなっているから、1ドル＝155円で計算すると706万円～852万円くらいになる。

3列シートのSUVで基本は7人乗り。一部のグレードでは、2列目シートを左右独立のキャプテンシートにするか、3人が並んで座れるベンチシートにするかを選ぶことができる。ベンチシートなら8人乗りになる。

ガソリンエンジンは2.4Lの4気筒ターボで最高出力が265hp。最大トルクが310lb.-ftという表記だ。1lb.-ftは約1.356Nm(ニュートンメーター)の換算になるそうだから、420Nmくらいと考えればいいだろう。

ハイブリッドは2.5Lのエンジンを使用。最高出力はネットで243hpとのことだ。

ボディサイズ(単位：インチ)は全長194.9、全幅76、全高68.1、ホイールベース112.2。大体、4,950mm/1,930mm/1,730mm/2,850mmくらいだ。

  • トヨタ「ハイランダー」

アメリカからやってくるトヨタ車なので、どのくらい大きいのかと身構えてしまったのだが、「ランドクルーザー300」(ZXグレード)の4,965mm/1,980mm/1,925mm/2,850mm、あるいは「ランドクルーザー250」(ZXグレード)の4,925mm/1,980mm/1,935mm/2,850mmに比べると、そこまででもないことがわかる。ランクルがこれだけ人気の日本なのだから、ハイランダーも難なく走らせることができるはずだ。

【フォトギャラリー】トヨタのハイランダー

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( SBIネオトレード証券 )
    【業界最安値】一歩進んだ株式投資！　資金効率を高める”信用取引”を低コストで運用する方法
    DEC. 19, 2025
    View All
    Weekly Ranking
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking