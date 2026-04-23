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日本車最大手が「名ばかりGT」と挑発! 日産「スカイライン2000GT-ES」を実車確認

APR. 23, 2026 11:30
Text : 原アキラ
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ライバルのT社から「名ばかりのGTは道を開ける」と挑戦を受けたのが、日産自動車「スカイライン2000GT-ES」というクルマだ。本当に名前負けのするクルマなのか、実車を確認してきた。

  • 日産「スカイライン2000GT-ES」

    日産対T社の花形! 「スカイライン2000GT-ES」の実物を見る(本稿の写真は「オートモビルカウンシル2026」で原アキラが撮影)

「オートモビルカウンシル2026」に集結した名車、旧車の写真ギャラリーはこちら

日産がT社に反撃した後期型を詳細に見る

「ケンメリ」の愛称で有名なスカイラインの後継モデルとして、1977年に登場した5代目「スカイライン」(C210型)は、「スカイライン・ジャパン」の愛称で知られるクルマだ。

エクステリアは従来のスカイラインが特徴としていたなだらかなラインから一変。直線基調のカクカクしたイメージに大変身し、ヘッドライトは丸型4灯から長方形の2灯式に変わっている。

  • 日産「スカイライン2000GT-ES」

C210型のトップモデルとなる2000GTシリーズは、直列6気筒2,000ccの「L20型」エンジンを搭載したものの、当時の自動車排ガス規制の影響で、DOHCもターボも採用されていなかった。そのため、DOHCのツインカムエンジンを搭載していたライバルのT社からは、「名ばかりのGTは道を開ける」と挑発を受けた。

日産も負けてはいなかった。1980年の後期型にターボエンジンを搭載し、ターボモデルがなかったT社に対して「今、スカイラインを追うものは誰か」と逆挑発を敢行。なんだかいい時代だったのである。

「オートモビルカウンシル2026」でヴィンテージ宮田自動車が販売していた「スカイライン2000GT-ES」は、まさにそのターボエンジン搭載モデル。長い直6 SOHCのヘッドには、「NISSAN TURBO」の大きな文字が刻まれている。2ドアボディのエクステリアはブラックボディにゴールドのストライプが入っていて、テレビドラマ『西部警察』でおなじみの「マシンX」と同じカラーだ。

  • 日産「スカイライン2000GT-ES」

1981年(昭和56年)式の後期モデルである展示車は、平成3年に全塗装を施し、当時調達できたメッキパーツを全て交換。室内とエンジンは当時のそのままをキープしている。「5速、AC、PS、PW 、アルミ」とその頃の販売車の説明書通りの文字が並び、スペアキーや取説も現存。さらに、フロントヘッドライト下のフォグランプは電動カバー付き(AUTO COVERの文字入り)で、現在も問題なく実働するとのことだ。

プライスタグは850万円。いかがだろう。

原アキラ

原アキラ

はらあきら

1983年、某通信社写真部に入社。カメラマン、デスクを経験後、デジタル部門で自動車を担当。週1本、年間50本の試乗記を約5年間執筆。現在フリーで各メディアに記事を発表中。試乗会、発表会に関わらず、自ら写真を撮影することを信条とする。RJC(日本自動車研究者ジャーナリスト会議)会員。

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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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