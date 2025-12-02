マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

FEILERコラボ第3弾も！万平ホテルのクリスマス限定ショップアイテム3種が登場

DEC. 02, 2025 11:30
Text : フォルサ
Share
Contents
Tags

万平ホテルは12月3日～25日、クリスマス限定パッケージのショップアイテム3種を、店頭および一部公式オンラインショップにて数量限定で販売する。

  • 「万平クリスマスハンカチ」イメージ

    「万平クリスマスハンカチ」イメージ

FEILER(フェイラー)とのコラボ第3弾「万平クリスマスハンカチ」(5,300円)は、雪景色のアルプス館にサンタクロースが訪れる様子を描いたシュニール織のハンカチ。

「クリスマスギフトセット」(6,500円)は、自宅でもロイヤルミルクティーが楽しめる「紅茶(オリジナルブレンド)」に、ほろ苦いキャラメルと香ばしいくるみがマッチした「くるみのビターキャラメルサンド」のセット。紅茶缶はハンカチと同じデザインを採用し、くるみのビターキャラメルサンドには、ホテルのロビーでロイヤルミルクティーを飲みながらくつろぐサンタクロースを描いている。

  • 「クリスマスギフトセット」イメージ

    「クリスマスギフトセット」イメージ

「万平ホテルプレミアムクッキー缶 クリスマスエディション 2025」(1万1,000円)は、「ロイヤルミルクティークッキー」をはじめとしたホテルの伝統の定番クッキーに、クリスマスならではのフレーバー「サンタのブーツクッキー」「シュトーレンクッキー」を組み合わせた。缶には、2024年の大規模改修・改築工事でリニューアルされたエントランスをデザインした。店頭のみでの販売となる。

  • 「万平ホテルプレミアムクッキー缶 クリスマスエディション2025」イメージ

    「万平ホテルプレミアムクッキー缶 クリスマスエディション2025」イメージ

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    チェンソーで世界No.1! ドイツの100年企業「スチール」本社で人気の理由を探る
    NOV. 20, 2025
    • PR
      Large
      林業から生まれた異色競技! 斧とチェンソーで世界最強を競う「ティンバースポーツ」とは
      ( Life )
      NOV. 19, 2025
    • PR
      Large
      年金生活、住宅ローンの負担を減らしたい…“家”があなたの老後に恩返し!?
      ( 住宅ローン )
      OCT. 31, 2025
    • PR
      Large
      思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
      ( Life )
      AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      現役秘書900名が選んだ"絶対に外さない手土産"。「接待の手土産セレクション2025」発表
      ( Life )
      NOV. 21, 2025

    • 2

      Large
      ビッグモーター不正事件で本当に損したのは誰だったのか?
      ( Life )
      NOV. 27, 2025

    • 3

      Large
      ママを呼び捨てにしておじさんにキレられるおじさん
      ( Life )
      NOV. 24, 2025

    • 4

      Large
      PORTERの名作「TANKER」を作り続けて42年、93歳職人が語るカバン製作のこだわり
      ( Life )
      NOV. 29, 2025

    • 5

      Large
      鯖江の職人技が生む流行り廃りのない名品、金子眼鏡店が推す3モデルとは
      ( Life )
      NOV. 30, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking