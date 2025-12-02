FEILERコラボ第3弾も！万平ホテルのクリスマス限定ショップアイテム3種が登場

万平ホテルは12月3日～25日、クリスマス限定パッケージのショップアイテム3種を、店頭および一部公式オンラインショップにて数量限定で販売する。

FEILER(フェイラー)とのコラボ第3弾「万平クリスマスハンカチ」(5,300円)は、雪景色のアルプス館にサンタクロースが訪れる様子を描いたシュニール織のハンカチ。

「クリスマスギフトセット」(6,500円)は、自宅でもロイヤルミルクティーが楽しめる「紅茶(オリジナルブレンド)」に、ほろ苦いキャラメルと香ばしいくるみがマッチした「くるみのビターキャラメルサンド」のセット。紅茶缶はハンカチと同じデザインを採用し、くるみのビターキャラメルサンドには、ホテルのロビーでロイヤルミルクティーを飲みながらくつろぐサンタクロースを描いている。

「万平ホテルプレミアムクッキー缶 クリスマスエディション 2025」(1万1,000円)は、「ロイヤルミルクティークッキー」をはじめとしたホテルの伝統の定番クッキーに、クリスマスならではのフレーバー「サンタのブーツクッキー」「シュトーレンクッキー」を組み合わせた。缶には、2024年の大規模改修・改築工事でリニューアルされたエントランスをデザインした。店頭のみでの販売となる。