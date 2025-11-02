40歳男性、顔の筋トレで印象はどこまで変わる? ヤーマン「FACE LIFT GYM」を体験

銀座・並木通りにあるヤーマンの旗艦店「YA-MAN the store GINZA」。その2階に併設された「FACE LIFT GYM(フェイス・リフト・ジム)」は、顔に特化したユニークなトレーニングジムだ。美顔器メーカーであるヤーマンの表情筋ケアのメソッドをもとに、EMSやLEDフォトケアを組み合わせた「顔の筋トレ」プログラムを提供している。顔のたるみが気になり始めたという美容好きの男性記者・鈴木さん(40歳)が体験してみた。

男性も入りやすいニュートラルな内装

「FACE LIFT GYM」の内装はフェミニンさを抑えたユニセックスなデザインで、男性でも気兼ねなく通える空間づくりがされている。スタッフによると、「美容には関心があるが、従来のエステには入りづらさを感じていた」という層から特に支持を集めているそう。

男性も入りやすい「FACE LIFT GYM」の内装(写真：見学友宙)

今回体験したのは、男性の多くが最初に選ぶ定番コース「SIGNATURE for GINZA」(税込7150円)。デコルテと頭皮のほぐし、スチーマーによるクレンジング、EMS機器「WAVYニードルリフトポインターSP」を用いた筋肉刺激に加え、追加の税込1100円でマスク型美顔器「ブルーグリーンマスク リフト」に差し替えられるメニューだ。

まず「ヴェーダニードルスパ」を使った頭皮マッサージでは、頭から顔にかけて、もみ流しでリラックスできる。鈴木さんは顔がすっきりして、目が開きやすくなったそう。顔と頭皮は一枚の皮でつながっているため、緊張をほぐすだけでもリフト感につながる仕組みだ。

スチーマーによるクレンジングのあと、専用ボール「FACE LIFT GYM リリースボール」を使って顔の筋膜をほぐしていく。凝りや老廃物が溜まっている部分は、強く痛みを感じることがある。

「FACE LIFT GYM リリースボール」は悶絶する痛さを感じる人もいるが、定期的に整体やエステなどのメンテナンスをしている鈴木さんは痛みを感じず、「ちょうどよい気持ちよさ」とのこと

次に、ニードル型EMS「WAVY ニードルリフトポインター SP」が登場する。ピンポイントで電気を流し、大小頬骨筋や口輪筋などに直接刺激を与えていく。

表情筋に刺激を与える「WAVY ニードルリフトポインター SP」

「『WAVY ニードルリフトポインター SP』は腹筋マシンを顔につけているような感覚です。痛みはなく、勝手に筋肉が動かされる感じ。レーザーや注射とは全く違うタイプの刺激ですね」(鈴木さん)。

EMSは強度を1〜6段階で調整でき、過度な負荷を避けるため1日10分の使用が推奨されている。

見た目のインパクト大。顔全体を覆うマスク型美顔器

仕上げに使われる「ブルーグリーンマスク リフト」は、2025年7月に発売された新製品。505nmのブルーグリーンLEDとEMSを組み合わせ、トーンアップと引き締めを同時に狙う。光はやや青みがかった緑色で、シミやくすみの原因となるメラニン生成に働きかける波長だ。

「見た目はSF映画に出てくるキャラクターのようですが、装着しているとじんわり温かく、10分で顔全体が軽くなる感じがしました」(鈴木さん)

全ての施術が終わった後、鈴木さんのフェイスラインが引き上がり、ほうれい線の影も薄くなったように見える。

「目が大きくなって、顔全体がリセットされたようです。明日、仕事で登壇するので、ちょうどよかったですね」(鈴木さん)

「フェイス・リフト・ジム」では、40〜60代の男性利用者が増えているという。鈴木さんのように仕事で登壇する方はもちろん、取材の撮影対応や商談など、人前に出る機会のあるビジネスパーソンの予約が多く、月1〜2回のペースで通う男性も少なくない。

40代はお肌のたるみやくすみなどが気になり始める頃。自己管理の延長線上に、「FACE LIFT GYM」という選択肢を加えてみてはいかがだろうか。