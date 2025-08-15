たるんだフェイスラインは45分で鍛えられる、ヤーマン銀座の最新美容トレーニングを体験

スポーツジムのように、“美容”のトレーニングで美しさを手に入れる。

美容家電メーカーのヤーマン株式会社は、旗艦店「YA-MAN the store GINZA(ヤーマン ザ ストア ギンザ)」の2階で顔専門のトレーニングジム「FACE LIFT GYM(フェイス・リフト・ジム)」を展開している。ここでは、トレーナーの指導のもと、最新の美容機器を使った“表情筋トレーニング”が体験できるという。アンチエイジングに力を入れているアラサーライターが、さっそくその実力を体感してきた。

クレンジング&3D肌測定で肌状態を可視化

FACE LIFT GYMは最新の美容機器とトレーナーによる表情筋トレーニングを提供する、顔に特化したトレーニングジム。ここでは、美容を“受けるもの”ではなく、“自ら整えていくもの”として捉える新しいスタイルの美容体験が用意されている。

体験したのは、FACE LIFT GYMのクイックコース「QUICK for GINZA」。45分・3,850円で、頭皮のもみほぐしや表情筋ほぐし、EMSによるパーツケアなどを体験できる。1階のYA-MAN the store GINZAでは、全ての商品が購入可能だ。

QUICK for GINZAで使用したヤーマンの商品

まずはクレンジングを行い、3D肌測定で肌の状態を立体的にチェック。今回は、通常「SIGNATURE for GINZA」(75分・7,150円)以上の長時間コースでのみ利用できる3D肌測定を特別に受けた。

3D肌測定はほうれい線の深さまで測定するため、普段は分からない肌の状態を確認することができる。今回は口元のたるみとほうれい線が気になっていたため、そこを重点的にトレーニングしてもらうことに。

専用ボールで20種類以上の表情筋にアプローチ「痛いけどちょっと気持ちい」

さっそく、美容トレーニングがスタート。まず、頭皮のもみほぐしでは「ヴェーダニードルスパ」(2万9,700円)を使って頭部やデコルテの筋肉をほぐすことで、リフトアップ効果を高めていく。著者も施術してすぐ、「目が開きやすくなった」「顔の軽さが違う」といった変化を体感できた。

ヴェーダニードルスパでリフトケア

次に、大・中・小のボール「FACE LIFT GYM リリースボール」(8,800円)を顔に当て、耳下腺・咬筋・頬筋・眼輪筋などを段階的にもみほぐしていく。一見すると普通の丸いボールだが、20種類以上ある表情筋にフィットするよう、大きさや形状が設計されているという。

実はこれ、かなり痛い。写真でもその表情が伝わるほど。リンパの流れが滞っていると、より強く痛みを感じるようで、「痛い! でもちょっと気持ちいい」という不思議な感覚だった。

最後は、リフトケアに特化した美顔器「リフトロジー SP」(5万8,300円)で顔全体をケアしていく。EMSによってほどよい刺激があり、頬の筋肉が引き上がっていく感覚がある。リフトロジー SPは毎日使用することができ、1日5分の継続ケアが理想的なのだそう。

リフトロジー SPは半顔1分ずつで十分リフトアップ効果を期待できる

ちなみに、リフトロジー SPの代わりに、目元や口元を集中ケアできる「WAVY ニードルリフトポインター SP」(4万9,500円)の施術を受けることも可能だ。その名の通り、刺すような刺激を与えるニードル型の電極なのだそう。トレーナーと相談しながら、肌悩みに合わせて施術内容を選ぶことができる。

完全個室で本格美容トレーニングを受けられるVIPコースも

クイックコースでも施術後、鏡を見るたびに「なんだか顔が引き上がっている…?」という実感があった。

さらに、本格的な美容トレーニングを希望する人のために、完全個室の専用VIPルームも用意されている。このVIPルームでは、ヤーマンの業務用機器の中でも最上位に位置づけられる「クイーンリフト」シリーズの最新モデル「クイーンリフト for Pro 2」や美顔器スチーマー「フォトケア プラス」(7万7,000円)を使用したプレミアムコース「PREMIUM for GINZA」を受けることができる。PREMIUM for GINZAは100分1万9,800円から。