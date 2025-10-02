マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
美肌も美髪も、パナソニックが5年かけて開発したファインバブルシャワーヘッドの実力

Updated OCT. 02, 2025 17:00
Text : 橋本 岬
パナソニックは2025年11月上旬、美髪ケアもできるファインバブルシャワーヘッド「FINE VAIL(ファインベール)」を発売する。5年かけて開発されたこの新製品は、肌と髪の双方に効果が期待できるという。パナソニックの美容事業では、初めてのシャワーヘッドとなる。

ヘアケア市場では高価格帯がトレンド。一方で「洗うのはめんどくさい」

ヘアケア市場ではシャンプー・トリートメントに対する支出額が増加し、高価格帯の商品も広がりを見せている。ビューティ・パーソナルケア事業部ビューティブランドマネジメント部の西條琴子さんによると、エイジングケアや頭皮ケア、ダメージケアなど、目的に合わせたカテゴリーも多様化しているという。さらに、コロナ禍を経て「自宅でサロン級のケアを」という志向が定着し、髪や頭皮への自己投資を意識する人も増えている。

  • ビューティ・パーソナルケア事業部ビューティブランドマネジメント部の西條琴子さん

一方で、パナソニックが実施した調査では、ホームケアの入り口である洗髪や乾燥といった行為は「面倒な作業」と受け止められがちな傾向にあることが分かっている。

美髪・美肌に特化した5つのモードを搭載

「FINE VAIL」のコンセプトは「美肌の先の『美髪』まで導くファインバブルシャワー」。濃密なバブルで、美肌ケアはもちろん、トリートメントの効果をより高めるとうたっている。

一番のポイントは、美髪ケアに特化したプレシャンプーモードとヘアケアモードを搭載している点だ。自宅のシャワーヘッドを替えるだけで、美しい髪へと導くことができる。また、ミストモードやボディケアモードなど、顔や体に特化したモードも搭載している。

美髪に特化した2つのモード

  • プレシャンプーモード：頭皮の毛穴汚れを落としやすくし、シャンプー前のすすぎを行いやすくする。泡立ちを助け、髪への摩擦を減らす。

  • ヘアケアモード：細かなファインバブルを含む水流で髪を包み、トリートメントが全体に行き渡るようにする。

美肌に特化した3つのモード

  • ミストモード：霧状のやわらかな水流で、クレンジングや洗顔など顔の肌に適している。

  • ボディケアモード：直線的な水流で、体を洗うときに使う。

  • シルクスパモード：部位に合わせた水流設計で、肌への刺激を抑えたやわらかなあたり方になる。

このような部位ごとに合わせた水流設計は、パナソニック独自のファインバブルを発生させる技術「バブルアクティベートテクノロジー」によって生まれている。

パナソニックの独自技術「バブルアクティベートテクノロジー」を採用

「FINE VAIL」にはファインバブルをつくり出す仕組みを内蔵しており、100分の1ミリ単位までこだわった設計で水の流れを加速させることで、安定してたくさんのバブルを発生させることに成功した。これにより、髪と肌の双方にアプローチすることが可能になっている。

実際に「FINE VAIL」を使った毛髪診断士の鈴木真奈さんは、「水流がしっかりしていて、まるで軽くマッサージされているような心地よさがありました。頭皮がふわっと軽くなったような感覚を受けました」と、感想を語った。

  • 毛髪診断士の鈴木真奈さん

    毛髪診断士の鈴木真奈さん

価格はオープンで、想定税込価格はおよそ34,000円。美容シャワーとしての特別感と、毎日使いやすい手頃さの両方を追求している。メインターゲットは30〜40代の女性で、忙しい日々の中でも無理なく美容を取り入れたい人や、カラーやダメージ毛など髪のケアに悩みを持つ人を中心に届けていく予定だ。生産は、月に約4000台を目標としている。

橋本 岬

2014年に法政大学大学院を中退後、女性ファッション誌の編集者を経てフリーランスに。得意ジャンルは、IT、スタートアップ、エンタメ、女性の働き方。2022年4月から2023年2月までカナダに語学留学。

この著者の記事一覧はこちら
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

