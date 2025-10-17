魅せるスケルトンの美 - 創業150周年のブローバから「クラシック サットン」新作

創業150周年を迎えたアメリカの老舗時計ブランド「BULOVA（ブローバ）」が、人気シリーズ「クラシック サットン」の新作を発表した。スケルトン構造を採用した自動巻き機械式時計を3モデル、ケース径を40mmとして新たにリリースする。発売は11月6日、価格は6万4,900円～7万400円。

スケルトンの美しさを凝縮した小径モデル

「クラシック サットン」は、ブローバのクラシックラインにおいて高い人気を誇るスケルトンモデルだ。今回の新作は、ケース径を従来の43mmから40mmへとダウンサイジング。近年のトレンドに合わせたサイズ感によって、着用しやすいバランスに仕立てている。

カラーバリエーションは3モデル。ダークグリーン（96A329）とブルー（96A331）はステンレススチール製ブレスレットを組み合わせた万能タイプ。一方、シルバーダイヤルの96A330はインデックスカラーに合わせたネイビーレザーストラップを装備し、落ち着きと洗練を兼ね備えている。

時計本体には多列ブレスレットを組み合わせ、引き締まったフェイスラインと高級感を演出。文字盤には大胆なオープンワークを施し、ムーブメントの動きを正面と裏側から鑑賞できるようにした。

12時位置にはブローバの象徴である音叉マークを配置。3つのインダイヤルのオープンワークが時計全体にリズムを与え、外周部をペルラージュ仕上げとしてクラシカルな質感を出している。山型に成形したインデックスと立体的な時・分針は、スケルトンながら視認性が高い。

96A329（ダークグリーンダイヤル／ステンレススチールブレスレット）

96A329

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径40mm／厚さ12.2mm

風防：ミネラルガラス

ブレスレット：ステンレススチール

防水性能：日常生活用防水（3気圧）

ムーブメント：自動巻き

価格：7万400円

96A331（ブルーダイヤル／ステンレススチールブレスレット）

96A331

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ：径40mm／厚さ12.2mm

風防：ミネラルガラス

ブレスレット：ステンレススチール

防水性能：日常生活用防水（3気圧）

ムーブメント：自動巻き

価格：7万400円

96A330（シルバーダイヤル／ネイビーレザーストラップ）

96A330