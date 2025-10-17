マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
魅せるスケルトンの美 - 創業150周年のブローバから「クラシック サットン」新作

OCT. 17, 2025 17:27
Text : 林利明
創業150周年を迎えたアメリカの老舗時計ブランド「BULOVA（ブローバ）」が、人気シリーズ「クラシック サットン」の新作を発表した。スケルトン構造を採用した自動巻き機械式時計を3モデル、ケース径を40mmとして新たにリリースする。発売は11月6日、価格は6万4,900円～7万400円。

スケルトンの美しさを凝縮した小径モデル

「クラシック サットン」は、ブローバのクラシックラインにおいて高い人気を誇るスケルトンモデルだ。今回の新作は、ケース径を従来の43mmから40mmへとダウンサイジング。近年のトレンドに合わせたサイズ感によって、着用しやすいバランスに仕立てている。

  • ブローバ「クラシック サットン」新作スケルトンモデル（左から、96A329、96A331、96A330）

カラーバリエーションは3モデル。ダークグリーン（96A329）とブルー（96A331）はステンレススチール製ブレスレットを組み合わせた万能タイプ。一方、シルバーダイヤルの96A330はインデックスカラーに合わせたネイビーレザーストラップを装備し、落ち着きと洗練を兼ね備えている。

時計本体には多列ブレスレットを組み合わせ、引き締まったフェイスラインと高級感を演出。文字盤には大胆なオープンワークを施し、ムーブメントの動きを正面と裏側から鑑賞できるようにした。

12時位置にはブローバの象徴である音叉マークを配置。3つのインダイヤルのオープンワークが時計全体にリズムを与え、外周部をペルラージュ仕上げとしてクラシカルな質感を出している。山型に成形したインデックスと立体的な時・分針は、スケルトンながら視認性が高い。

96A329（ダークグリーンダイヤル／ステンレススチールブレスレット）

  • 96A329

    96A329

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径40mm／厚さ12.2mm
  • 風防：ミネラルガラス
  • ブレスレット：ステンレススチール
  • 防水性能：日常生活用防水（3気圧）
  • ムーブメント：自動巻き
  • 価格：7万400円

96A331（ブルーダイヤル／ステンレススチールブレスレット）

  • 96A331

    96A331

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径40mm／厚さ12.2mm
  • 風防：ミネラルガラス
  • ブレスレット：ステンレススチール
  • 防水性能：日常生活用防水（3気圧）
  • ムーブメント：自動巻き
  • 価格：7万400円

96A330（シルバーダイヤル／ネイビーレザーストラップ）

  • 96A330

    96A330

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径40mm／厚さ12.2mm
  • 風防：ミネラルガラス
  • ストラップ：牛革（ネイビーストラップ）
  • 防水性能：日常生活用防水（3気圧）
  • ムーブメント：自動巻き
  • 価格：6万4,900円
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

