シチズン アテッサが新境地へ - 初のプラチナ処理を施した「Platinum Shine Collection」限定モデル

シチズン時計は、「CITIZEN ATTESA（アテッサ）」のACT Lineから、結晶チタニウム素材に独自の表面硬化技術「デュラテクトプラチナ」を施した限定コレクション「Platinum Shine Collection」を発表した。3モデルを11月6日に発売し、価格は187,000円～363,000円。各モデルとも定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。

“結晶チタニウム×プラチナ”が紡ぐ新表現

「Platinum Shine Collection」は、シチズン独自の結晶チタニウム素材に対して、今回初めてデュラテクトプラチナを加工した点が大きな特徴。結晶チタニウムは、高温処理と冷却によって表層に不均一な結晶紋様を生成し、素材ごとに異なる模様を持つ。

ケースとバンドはチタニウムをベース素材として、デュラテクトプラチナとDLCコーティングを使い分けることでコントラストを演出。ケースは黒のDLCベゼルで引き締め、バンドの中駒部分に多様な結晶パターンを残しつつ、プラチナ処理を施すことでシルバー調の輝きを与えた。これにより、腕に置いたときの質感と視覚的インパクトを両立させている。

文字板には金属光沢を感じるメタリック塗装に結晶模様を施し、シルバー針やインデックス、見返しリングとの調和を重視した。満月の輝きを思わせる、上品なモノトーン印象を目指している。

シチズンが描く“輝きのアテッサ”像

今回のPlatinum Shine Collectionによって、シチズンが培ってきたチタニウム加工技術と表面硬化技術（デュラテクト）がさらに進化。結晶チタニウムという素材表現にデュラテクトプラチナを加えたことは、アテッサの新境地を示す一歩ではないだろうか。

CC4076‑65A（光発電エコ・ドライブ GPS 衛星電波時計）

「光発電エコ・ドライブ GPS 衛星電波時計」として、最上位のムーブメント「キャリバー F950」を搭載。GPSの時刻情報のみなら最短3秒で受信が完了する。サファイアベゼルに都市コード表示を融合している点も見どころ。世界限定2,200本、価格は36万3,000円。

ケース／バンド素材：チタニウム（デュラテクトプラチナ＋DLC）

ケースサイズ：径44.6mm／厚さ15.4mm（設計値）

風防：デュアル球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー F950」

おもな機能：衛星電波受信、位置情報取得、自動時刻受信、ワールドタイム（39時差）、クロノグラフ（1/20秒・24時間）、アラーム、パーペチュアルカレンダーなど

AT8284‑61A（光発電エコ・ドライブ 電波時計）

世界26時差対応のワールドタイム機能を備え、操作はリューズのみで完結。日中米欧の標準電波を受信して正確な時刻に合わせる電波時計。世界限定2,500本、価格は20万3,500円。

ケース／バンド素材：チタニウム（デュラテクトプラチナ＋DLC）

ケースサイズ：径42.0mm／厚さ10.8mm（設計値）

風防：デュアル球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H800」

おもな機能：ワールドタイム（26時差）、電波受信、パーペチュアルカレンダー、充電量表示など

CB0284‑66A（光発電エコ・ドライブ 電波時計）

視認性とフォーマル性を兼ね備えた3針仕様。世界限定1,400本、価格は18万7,000円。

ケース／バンド素材：チタニウム（デュラテクトプラチナ＋DLC）

ケースサイズ：径40.6mm／厚さ10.6mm（設計値）

風防：サファイアガラス（無反射コーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H145」

おもな機能：ワールドタイム（26時差）、電波受信、パーペチュアルカレンダー、充電量表示など

