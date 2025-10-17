マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

シチズン アテッサが新境地へ - 初のプラチナ処理を施した「Platinum Shine Collection」限定モデル

OCT. 17, 2025 15:40
Text : 林利明
Share
Contents
目次を開く
Tags

シチズン時計は、「CITIZEN ATTESA（アテッサ）」のACT Lineから、結晶チタニウム素材に独自の表面硬化技術「デュラテクトプラチナ」を施した限定コレクション「Platinum Shine Collection」を発表した。3モデルを11月6日に発売し、価格は187,000円～363,000円。各モデルとも定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。

“結晶チタニウム×プラチナ”が紡ぐ新表現

「Platinum Shine Collection」は、シチズン独自の結晶チタニウム素材に対して、今回初めてデュラテクトプラチナを加工した点が大きな特徴。結晶チタニウムは、高温処理と冷却によって表層に不均一な結晶紋様を生成し、素材ごとに異なる模様を持つ。

  • CC4076-65A

    CC4076-65A

  • AT8284-61A

    AT8284-61A

  • CB0284-66A

    CB0284-66A

ケースとバンドはチタニウムをベース素材として、デュラテクトプラチナとDLCコーティングを使い分けることでコントラストを演出。ケースは黒のDLCベゼルで引き締め、バンドの中駒部分に多様な結晶パターンを残しつつ、プラチナ処理を施すことでシルバー調の輝きを与えた。これにより、腕に置いたときの質感と視覚的インパクトを両立させている。

文字板には金属光沢を感じるメタリック塗装に結晶模様を施し、シルバー針やインデックス、見返しリングとの調和を重視した。満月の輝きを思わせる、上品なモノトーン印象を目指している。

  • CC4076-65A

    CC4076-65A

  • AT8284-61A

    AT8284-61A

  • CB0284-66A

    CB0284-66A

シチズンが描く“輝きのアテッサ”像

今回のPlatinum Shine Collectionによって、シチズンが培ってきたチタニウム加工技術と表面硬化技術（デュラテクト）がさらに進化。結晶チタニウムという素材表現にデュラテクトプラチナを加えたことは、アテッサの新境地を示す一歩ではないだろうか。

CC4076‑65A（光発電エコ・ドライブ GPS 衛星電波時計）

「光発電エコ・ドライブ GPS 衛星電波時計」として、最上位のムーブメント「キャリバー F950」を搭載。GPSの時刻情報のみなら最短3秒で受信が完了する。サファイアベゼルに都市コード表示を融合している点も見どころ。世界限定2,200本、価格は36万3,000円。

  • CC4076‑65A

    CC4076‑65A

  • ケース／バンド素材：チタニウム（デュラテクトプラチナ＋DLC）
  • ケースサイズ：径44.6mm／厚さ15.4mm（設計値）
  • 風防：デュアル球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：クオーツ式「キャリバー F950」
  • おもな機能：衛星電波受信、位置情報取得、自動時刻受信、ワールドタイム（39時差）、クロノグラフ（1/20秒・24時間）、アラーム、パーペチュアルカレンダーなど

AT8284‑61A（光発電エコ・ドライブ 電波時計）

世界26時差対応のワールドタイム機能を備え、操作はリューズのみで完結。日中米欧の標準電波を受信して正確な時刻に合わせる電波時計。世界限定2,500本、価格は20万3,500円。

  • AT8284‑61A

    AT8284‑61A

  • ケース／バンド素材：チタニウム（デュラテクトプラチナ＋DLC）
  • ケースサイズ：径42.0mm／厚さ10.8mm（設計値）
  • 風防：デュアル球面サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H800」
  • おもな機能：ワールドタイム（26時差）、電波受信、パーペチュアルカレンダー、充電量表示など

CB0284‑66A（光発電エコ・ドライブ 電波時計）

視認性とフォーマル性を兼ね備えた3針仕様。世界限定1,400本、価格は18万7,000円。

  • CB0284‑66A

    CB0284‑66A

  • ケース／バンド素材：チタニウム（デュラテクトプラチナ＋DLC）
  • ケースサイズ：径40.6mm／厚さ10.6mm（設計値）
  • 風防：サファイアガラス（無反射コーティング）
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H145」
  • おもな機能：ワールドタイム（26時差）、電波受信、パーペチュアルカレンダー、充電量表示など

ギャラリー

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    セイコー、1980年代「ロトコール」を復刻。『宇宙兄弟』コラボモデルも！
    ( Watch )
    OCT. 15, 2025

  • 2

    Large
    ロレックスの相場が上昇中? 価格の現状と高額化の要因を考える
    ( Watch )
    OCT. 16, 2025

  • 3

    Large
    オメガ「スピードマスター ダーク＆グレー サイド オブ ザ ムーン」新作2025 - 7モデルが一気に登場
    ( Watch )
    OCT. 15, 2025

  • 4

    Large
    ジョー・クールのスヌーピーがかっこいい！ キングセイコー VANCから『PEANUTS』75周年記念モデル
    ( Watch )
    OCT. 08, 2025

  • 5

    Large
    ロレックスのユニークピース? 実物で探る「コインウォッチ」の奥深き世界
    ( Watch )
    OCT. 17, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking