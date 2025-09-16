マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
独特の“曲がった”クロノグラフムーブメントを搭載、アメリカの老舗「ブローバ」から創業150周年記念モデルの新作

SEP. 16, 2025 18:38
Text : 林利明
アメリカの老舗時計ブランド「BULOVA（ブローバ）」から、創業150周年を記念したモデルの新作が登場した。

今回の記念モデルはブローバらしい「CURV／カーブ」コレクション。カーブした（曲がった）独特の高精度なクォーツ式クロノグラフムーブメントを搭載したカーブは、2016年に初代がリリースされた人気シリーズだ。

  • ブローバ ＜カーブ＞ 150周年記念モデル（98A328）

新作（98A328）では、ブローバの創業150周年ということで、スポーティなデザインとカラーリングにふさわしい素材に挑戦したという。軽量かつ高い強度を持つフォージドカーボンを用い、さらに金箔を混ぜ合わせたケースを初めて採用。金箔の斑点は1本ずつ異なるため、自分だけの1本が手に入る。

ダイヤルはセミスケルトン、裏ぶたはシースルーバックとし、独特のクロノグラフムーブメントの造形を両面からのぞける。また、カーブしたケースのフィット感を重視したラグのデザインと、肌になじむラバーストラップによって、快適な装着感を持たせた。

そしてブローバといえば、独自のハイプレシジョンクオーツムーブメント。98A328のクロノグラフムーブメントもハイプレシジョン仕様だ。水晶振動子が262Hzという高い周波数で振動することによって、月差±5秒という高い精度と、秒針が機械式時計のようになめらかに動くスイープ運針を実現している。

今回の98A328は、3店舗のみの限定販売（CITIZEN FLAGSHIP STORE TOKYO、CITIZEN FLAGSHIP STORE OSAKA、BULOVA 公式オンラインストア）。10月3日に発売し、価格は24万2,000円。

  • ケース素材：金箔入りフォージドカーボン
  • ケースサイズ：径44mm×厚さ10.4mm
  • 風防：カーブサファイアガラス（無反射コーティング）
  • ストラップ素材：ラバー
  • 防水性能：3気圧
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

