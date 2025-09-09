マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
狭くなる住宅……でも使い勝手を損なわないシステムキッチン - パナソニックの新「compact-3 plan」

SEP. 09, 2025 12:00
Text : 伊森ちづる
使いやすいキッチンの形は時代とともに変わる。家族複数で調理をしたり、間取りに制約があるなかでも機能的なキッチンを求めたり……。そんなニーズに応えようと、パナソニック ハウジングソリューションズはキッチンの最新プラン「compact-3 plan（コンパクトスリープラン）」を発表。コンパクト住宅の課題を解決しつつ、美しい空間と楽しさを実現する。

  • パナソニックが提案するキッチンの新プラン「compact-3 plan」。税込希望小売価格は工事費別で250.9万円～。提案開始は9月3日

    パナソニックが提案するキッチンの新プラン「compact-3 plan」。税込希望小売価格は工事費別で250.9万円～。提案開始は9月3日

住宅は小さくなっても、暮らしの価値は高めたい

建築資材や不動産の高騰によって、住まいは年々コンパクト化している。コンパクトというと聞こえはいいが、ようは狭くなっているのだ。一方で、リフォームやリノベーションへの関心が広がっているという。新築物件の購入は厳しいことから、改築へのニーズと予算感が上昇している。

パナソニック ハウジングソリューションズ 水廻りシステム事業部 国内マーケティング統括部 統括部長 窪井健司氏によると「自分らしい暮らしを考え、本当に必要なものを見極める傾向が高まっており、それは住宅空間においても同様」とのこと。

同社が実施した調査では、リフォームの際に最も優先されている空間はキッチン。なかでも「調理スペースの広さ」「コンロの使いやすさ」「シンクの広さ」は特に重視するポイントとして挙がっている。

  • 不動産価格の高騰などにより、新築物件の住宅はどんどん狭く……

    不動産価格の高騰などにより、新築物件の住宅はどんどん狭く……

  • リフォームで重視されている空間はキッチン

    リフォームで重視されている空間はキッチン

  • 料理スペースの広さなど、使い勝手を重視

    料理スペースの広さなど、使い勝手を重視

  • 複数人数で使うニーズも根強い

    複数人数で使うニーズも根強い

作業面を犠牲にしないコンパクトデザイン

窪井氏によると、キッチンの間口は2,550mmサイズが主流。これは1990年代から30年以上変わっていない。

「2,550mmサイズよりも小さいキッチンも市場にありますが、作業スペースが犠牲になることが多かったのです。今回の新しい提案では、サイズをコンパクトにしながら、作業スペースはしっかり確保できました。“小さいのに広く使える”という矛盾を解消できた点が大きな特徴です」（窪井氏）

今回の新プランでは、従来と比べて300mmコンパクトになっても調理スペースは1.8倍以上になった。

  • 住まいの設計基準（モジュール）が大きく変わっていないため、住宅がコンパクト化したりライフスタイルが変化しても、主流のキッチンサイズは変わっていない

    住まいの設計基準（モジュール）が大きく変わっていないため、住宅がコンパクト化したりライフスタイルが変化しても、主流のキッチンサイズは変わっていない

  • 従来のキッチンでは複数人数で作業すると狭く感じることも……

    従来のキッチンでは複数人数で作業すると狭く感じることも……

3つの技術で実現するコンパクト化

「compact-3 plan」の実現には、パナソニック ハウジングソリューションズの「最新3種の神器」が欠かせない。

1つめは「フラットワイドコンロ」。これは横に3つのIHクッキングヒーターが並んだコンロで、2人で使用したり、対面側からも使える点が特徴。3口を同時に使っても広々しているため、効率的に調理を進められる。コンロを2つしか使っていないときは、もう1口分のスペースは作業台としても使えるのだ。

手前にスペースがあるため、調理の途中で道具などをサッと置くことも。また、このスペースがあることでフライパンの柄がはみ出さないため、コンロ周りの移動がスムーズになる。

  • フラットワイドコンロは横並びで3口を使えるため、同時調理や複数人が並んだり向き合ったりしても、割とゆったりしている

    フラットワイドコンロは横並びで3口を使えるため、同時調理や複数人が並んだり向き合ったりしても、割とゆったりしている

2つめは幅450mmの「フロントオープン食洗機」。約9人分の食器や調理器具を洗えるビルトイン食器洗い乾燥機だ。スライド式の3段カゴで、食器のほかフライパンなどもまとめて入れられる。通常のプルオープンタイプに比べて、約1.5倍の収納量が特徴。

  • フルオープンタイプの食洗機は、食器を重ねずにセットできる

    フルオープンタイプの食洗機は、食器を重ねずにセットできる

そして3つめ「ラウンドアクセスシンク」は、奥行きを拡大することによって、幅をコンパクトにしても広さを確保したという設計。水栓の位置にもこだわり、3方向から使いやすいよう配慮した。

  • スクエアなデザイン。横幅奥行きともに約65cm

    スクエアなデザイン。横幅奥行きともに約65cm

  • 3人で同時に作業することも

    3人で同時に作業することも

  • 3方向からアクセスできるため、たとえば子どもが洗い物などを手伝うときなど、コンロや包丁を置いてある作業スペースから遠ざけられるので安心

    3方向からアクセスできるため、たとえば子どもが洗い物などを手伝うときなど、コンロや包丁を置いてある作業スペースから遠ざけられるので安心

  • コンパクトになっても作業スペースはしっかり確保

    コンパクトになっても作業スペースはしっかり確保

高級賃貸からリフォームまで広がる提案力

今回の「compact-3 plan」は、パナソニック ハウジングソリューションズのキッチン製品においてLクラスの新プランとして発表したが、今後は別のシリーズにも展開予定。新築および中古住宅のリフォーム／リノベーションのほか、高級賃貸物件への提案も視野に入れているという。

従来よりもコンパクトになったことで、狭小住宅の2階にあるキッチンへの搬入や、マンションのエレベーターでの搬入もしやすくなっているとのこと。収納量が心配だったが、実物を見てみると鍋などを立てて収納できるため、スペースを有効に活用できそうだった。

コンパクトながら作業スペースをしっかり確保したシステムキッチンの「compact-3 plan」は、現代のライフスタイルにマッチする新たなキッチン提案となっている。家族や友人と一緒に料理を楽しむ、作りおきをたくさんしたい――といったときも、効率良く進められそうだ。新しいキッチンの選択肢として受け入れられるのではないだろうか。

  • 収納部分は見た目以上にたっぷり入る

    収納部分は見た目以上にたっぷり入る

  • 狭小住宅でも空間にゆとりができる

    狭小住宅でも空間にゆとりができる

  • キッチンにみんなで集まって一緒に作業するのはいいもの

    キッチンにみんなで集まって一緒に作業するのはいいもの

伊森ちづる

伊森ちづる

家電・家電量販店ライター。家電量販店の取材や家電メーカーの取材、家電製品のレビューを中心に活動。売り手、メーカー、ユーザーという3つの視点で家電を多角的に見るのが得意。雑誌、ニュースサイト、ラジオ、シンクタンク、自治体での情報提供など、多方面で活躍中。最近は、テクノロジー×ヘルスケア、テクノロジー×教育などにも関心あり。趣味は音楽鑑賞（クラシック）とピクニック。

この著者の記事一覧はこちら
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

