天然木のシステムキッチンはくつろぎの空間。クリナップの主力ライン「STEDIA」がラインナップを強化

住宅の新築やリフォーム／リノベーション、一生のうち何度もすることのない大きな買い物だけに、できるだけこだわりたいもの。特に昨今は、コロナ禍を経て、自宅での過ごし方も変わりつつある。住まいや暮らしの本質でもある“くつろぎ”を求める傾向にあり、ハウスメーカー各社は天然素材を取り入れた居心地のよい空間を提案することがひとつのトレンドに。そうした動きがシステムキッチンにも広がっている。

住設機器メーカーのクリナップは、システムキッチンシリーズ「STEDIA（ステディア）」のラインナップを強化し、9月1日から受注を開始。キッチン空間にも幅広く天然木を取り入れることで、居心地のよい住空間を提案する。

クリナップは現在、3つのラインのシステムキッチンを展開中。スタンダードモデルの「rakuera」、洗練されたデザインと高機能性をうたう最上位の「CENTRO」、そして中核を担うのが今回リニューアルされたSTEDIAだ。

STEDIAは、クリナップが手がけるシステムキッチンの主力ライン。2018年にそれまでの主力だった「クリンレディ」から35年ぶりにリブランディングが図られた。

2022年には、調理用の「キッチンワークトップ」とダイニング用の「カウンター」という2枚の天板を持つ、「デュアルトップ対面」と呼ぶ対面キッチンの構造を提案。好みに合わせてフレキシブルに、天板の素材や高さ、カラーなどを選べる新たなキッチンスタイルのラインナップを強化している。そして今回、デザイン性と機能性の付加価値を上位シリーズ寄りに高めつつも、コストパフォーマンスの高い価格設定によって、キッチン空間に対する理想・憧れ・予算感のバランスを整えた。

デザイン面を強化する新たなラインナップとしては、天然木を採用したキッチン天板を追加。樹脂素材に木目のプリントを施した“木目調”ではなく、天然木を採用したことがポイントだ。

というのも、水回り設備で天然木を使うことは、耐水性や耐傷性などクリアすべきハードルが高い。それを実現するために、内装建材メーカーの朝日ウッドテックとタッグを組んだ。2023年12月に朝日ウッドテックが発売した内装用ボード材「WOODRIUMボード（挽き板）」をベースに、キッチン向けに性能を高めた「天然木ワークトップ」を共同で開発した。

WOODRIUM（ウッドリウム）は、表面材に銘木挽き板、芯材に計画植林木を使った内装用ボード材。天然木ワークトップでは、一般的な家具の約2倍以上という塗膜厚、割れにくい中塗り層によって水の侵入を抑制（凹みを与えた状態で2週間水を張っても水染みがない）など、特殊塗装によってワークトップとしての耐水・耐久要件を満たした。加えて、抗ウイルス、抗菌、耐薬品、耐汚染といった、5つの衛生機能も備えている。

開発を担当したクリナップ 常務執行役員の藤原亨氏によると、「木目の間隔にも1/fのゆらぎがあり、人の心をリラックスさせる効果がある」とのこと。朝日ウッドテックが実施した試験では、木材、人工大理石、アクリル、ステンレスという素材のなかで、手触りを「もっとも快適」と回答した人が一番多かったのは木材だった。

木材にはいわゆる「すきま」が多く、含まれる空気が熱の伝わりを防いでくれるため、ステンレス、人工大理石、セラミックと比較して熱伝導率がもっとも低い。「冷たくなりにくく温かさを感じやすい素材」なのだ。

STEDIAの天然木ワークトップはカラーバリエーションとして、オーク／ウォールナット／オークグレーの3種をラインナップ。

また、ワークトップと同じ仕様の挽き板・塗装を用いた「天然木ライフテーブル」や、システムキッチンの対面側にカフェスタイルでお気に入りの食器や小物をディスプレイして居心地のよいキッチン空間を演出できる「天然木シェルフ」、無垢材の外枠と削り出しの取手で“触れたくなる”造形を目指した「天然木細框扉」も追加された。

天然木細框扉

デュアルトップ対面引き戸収納

ほかにも、上位ラインのCENTROで好評の硬質アクリル系人工大理石「フォルテックス」をSTEDIAのワークトップやシンクにも展開。

ワークトップのカラーも、現行の3色に対して柄入りのエルデシリーズ（2色）を追加するなど、全44色の扉と、9種類の取っ手、5素材23種のワークトップという組み合わせとなり、コーディネートのバリエーションが広がった。

機能面では、基本プランの標準機能として新たに「かってにクリントラップ」を採用。これは、排水トラップの自動洗浄機能だ。タイマー設定によって、汚れがたまりやすい封水（※）の水面に向けて水を噴射して定期的に封水を入れ替えて、ヌメリが生じやすい排水部を極力きれいに保つ。

※封水：排水口から続く湾曲した流水経路（排水トラップ）のなかで、湾曲した部分にたまる水のこと。排水の先にある下水道から悪臭が伝わってきたり、虫が侵入したりすることを防ぐ。

STEDIAの基本プランは118万7,000円から。9月19日と20日の2日間、全国101カ所のショールームにおいて、発売を記念して新STEDIAを体感できる「キレイ体感フェア」を開催する。