5月14日より、『モンスターハンターライズ』で新たなイベントクエスト「称号・モノノフの心」が配信スタート。ゴシャハギとマガイマガドの2頭に挑めるクエストをクリアすると、特別な称号を入手できるそうですよ。(C)CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.