エステティック・ホラー『フェイスレス4K』のレッドバンド予告が公開

ジェス・フランコ監督の異色のエステティック・ホラー『フェイスレス4K』（2026年12月18日公開 提供：キングレコード 配給：鈴正＋キネアルマ）のレッドバンド予告が公開となった。
『フェイスレス4K』は、ジェス・フランコ監督が、スプラッター映画の絶頂期である1980年代に自身の傑作『美女の皮をはぐ男』（1962）を豪華キャストと独自の猟奇性＆エロティシズムでセルフリメイクしたエステティック・ホラー。200本近い映画を撮り続けた異端の映画作家が、時を経てその魅力を再発見した本作が、鮮烈な4Kレストア版として日本のスクリーンに甦る。
主演は『地獄に堕ちた勇者ども』（1969）『ルートヴィヒ』（1973）などルキノ・ヴィスコンティ監督作品の出演で知られ、「世界で最も美しい男」といわれたヘルムート・バーガー。共演には『007／私を愛したスパイ』（1977）のキャロライン・マンロー、『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』（1972）『バベットの晩餐会』（1987）などのステファーヌ・オードラン、TVドラマ『刑事コジャック』（1973〜78）のテリー・サヴァラス。そして、名優たちとともにジェス・フランコ作品の常連であり、かつてのX指定フランス映画の女王ブリジット・ラーエのほか、ジャン＝ピエール・メルヴィル、ジャン＝リュック・ゴダール作品や『美女の皮をはぐ男』の主演で知られる怪優ハワード・ヴェルノン、フランコ監督のパートナーであるリナ・ロメイなどがキャスティングされている。プロデューサーのルネ・シャトー（2024年没）が巨額の製作予算を投入した結果、信じがたい豪華キャストが集結した。脚本にはフランス推理小説大賞を受賞しているミシェル・ルブランとジャン・マザランが参加。ロマーノ・ムスマッラの音楽がパリを彩る。国際的なスター俳優陣が若い女をさらって監禁、顔の皮を剥ぎ移植手術を行う本作は、その歪な構造からしてこの世に類をみない個性を纏い、いまでは80年代ユーロホラーの最高峰と評されている。
今回公開となったレッドバンド予告では狂気の美容外科医が繰り広げる衝撃的な手術シーンがフィーチャーされる。若い女性たちを誘拐し、その顔の皮膚を勝手に剥ぎ取り、美貌を失った妹へ移植しようとするフラマンド博士。そんな禁断の手術に協力するモーザー医師だったが、施術中に思いもよらぬ事態が発生する。「皮下組織がたるんで皮膚が剥がれない！」慌てふためく医師の姿とともに映し出されるのは、目を覆いたくなるほど凄惨な手術の光景。冷や汗ものの恐怖と、どこか感覚の狂ったユーモアが入り混じる、まさにジェス・フランコならではの映像となっている。そして最後に残されるのは、さらなる狂気を予感させる言葉……「次は、局所麻酔のみで皮を剥ぐ」。美しさへの執着が生み出したR18＋指定の悪夢を、ぜひその目で確かめていただきたい（レッドバンド予告は、一般向けのトレーラーとは異なり、グロテスクな描写などが含まれるので、視聴にはご注意いただきたい）。
また、本作の公開を記念して、"地下道の先にある試写室で生体顔面移植手術を目撃する"と題したトークショー付き特別試写会の開催が決定した。公式X（@faceless4kjp）にて参加者の募集を開始する。開催日時は12月10日19時。会場は、銀座の地下、長い通路の奥にひっそりと佇む老舗試写室「TCC」。そこはまるで『フェイスレス』に登場する秘密の美容クリニックのような場所。靴音がこだまする地下通路を進んだ先で待ち受けるのは、美貌を取り戻すために他人の顔を奪う、狂気の生体顔面移植手術。そんな怪しげなロケーションで開催されるスペシャルゲストによるトークショー付きの一夜限りの特別試写会には、抽選でわずか20組40名を招待する。『フェイスレス 4K』公式Xをフォローし、該当ポストをリポストすることで応募できる。さらに来場者には、顔に重傷を負った妹・イングリッドを模した"イングリッドマスク"と、劇中の美容クリニックをイメージした"オリジナル診療券"をプレゼント。映画の世界に迷い込んだかのような、スペシャルな一夜をお届けする。
■ストーリー
整形外科医の権威、フラマンド博士（ヘルムート・バーガー）は妹のイングリット（クリスチャン・ジーン）、医院長のナタリー（ブリジット・ラーエ）とクリスマスのイルミネーションが輝くパリの夜を謳歌している。博士はイングリットに妹以上の危うい感情を抱きつつ、ナタリーとも親密だったが、イングリットとナタリーも深い仲で3人は異様な関係を楽しんでいた。しかし、突然現れた、博士のいいかげんな治療に恨みを持つ元患者が硫酸をまき散らし、身代わりとなったイングリットはその美しい顔面を失った。博士とナタリーは失意のイングリットのため、綿密な計画を練り実行に移した。若い女をさらって病院の地下室に監禁し、健康な顔の皮を剥ぎ、移植する手術を行うのだった。だが移植はなかなか成功しない。顔面を失う手術失敗の犠牲者たち。次々と女たちをさらう二人。その中にはニューヨークの大富豪テリー（テリー・サヴァラス）の娘バーバラ（キャロライン・マンロー）がいた。テリーは探偵モーガン（クリス・ミッチャム）に調査を依頼して行方不明になった娘を探す。モーガンはわずかな手がかりを積み重ね、やっとフラマンド博士のミモザ整形クリニックにたどり着く。一方、移植手術がうまくいかないフラマンドとナタリーは、皮膚移植手術の権威、オルロフ教授（ハワード・ヴェルノン）に助けを求め、究極の回答を得る。それは生体から顔面移植手術をこの世で唯一成功させた実践の権威、元ナチスの外科医モーザー（アントン・ディフリング）だった。藁にもすがる思いの二人の熱意に、ついにモーザーが動き出し、危険で恐ろしい最終手段を選択する。手術成功のカギは恐怖心。恐怖心が皮膚を引き締める、だから局所麻酔のみで皮を剥ぐ。狂気の手術に挑むモーザーは成功できるのか？ クリニックに潜入したモーガンは愛娘をテリーの元に帰せるのか？
■出演者
フラマンド博士：ヘルムート・バーガー
ナタリー：ブリジット・ラーエ
バーバラ：キャロライン・マンロー
ミセス・シャーマン：ステファーヌ・オードラン
サム・モーガン：クリス・ミッチャム
モーザー：アントン・ディフリング
テリー：テリー・サヴァラス
クリス：スティーヴン・グレアム
キャスリン：アンドレア・ライズボロー
トミー：アンソン・ブーン
ジョナサン：キット・ラクセン
■スタッフ
監督：ジェス・フランコ
製作：ルネ・シャトー
脚本：ピエール・リピート、フレッド・キャッスル、ジャン・マザラン、ミシェル・ルブラン
撮影：モーリス・フェロー
音楽：ロマーノ・ムスマッラ
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