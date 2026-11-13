エステティック・ホラー『フェイスレス4K』のレッドバンド予告が公開

ジェス・フランコ監督の異色のエステティック・ホラー『フェイスレス4K』（2026年12月18日公開 提供：キングレコード 配給：鈴正＋キネアルマ）のレッドバンド予告が公開となった。

『フェイスレス4K』は、ジェス・フランコ監督が、スプラッター映画の絶頂期である1980年代に自身の傑作『美女の皮をはぐ男』（1962）を豪華キャストと独自の猟奇性＆エロティシズムでセルフリメイクしたエステティック・ホラー。200本近い映画を撮り続けた異端の映画作家が、時を経てその魅力を再発見した本作が、鮮烈な4Kレストア版として日本のスクリーンに甦る。

主演は『地獄に堕ちた勇者ども』（1969）『ルートヴィヒ』（1973）などルキノ・ヴィスコンティ監督作品の出演で知られ、「世界で最も美しい男」といわれたヘルムート・バーガー。共演には『007／私を愛したスパイ』（1977）のキャロライン・マンロー、『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』（1972）『バベットの晩餐会』（1987）などのステファーヌ・オードラン、TVドラマ『刑事コジャック』（1973〜78）のテリー・サヴァラス。そして、名優たちとともにジェス・フランコ作品の常連であり、かつてのX指定フランス映画の女王ブリジット・ラーエのほか、ジャン＝ピエール・メルヴィル、ジャン＝リュック・ゴダール作品や『美女の皮をはぐ男』の主演で知られる怪優ハワード・ヴェルノン、フランコ監督のパートナーであるリナ・ロメイなどがキャスティングされている。プロデューサーのルネ・シャトー（2024年没）が巨額の製作予算を投入した結果、信じがたい豪華キャストが集結した。脚本にはフランス推理小説大賞を受賞しているミシェル・ルブランとジャン・マザランが参加。ロマーノ・ムスマッラの音楽がパリを彩る。国際的なスター俳優陣が若い女をさらって監禁、顔の皮を剥ぎ移植手術を行う本作は、その歪な構造からしてこの世に類をみない個性を纏い、いまでは80年代ユーロホラーの最高峰と評されている。

今回公開となったレッドバンド予告では狂気の美容外科医が繰り広げる衝撃的な手術シーンがフィーチャーされる。若い女性たちを誘拐し、その顔の皮膚を勝手に剥ぎ取り、美貌を失った妹へ移植しようとするフラマンド博士。そんな禁断の手術に協力するモーザー医師だったが、施術中に思いもよらぬ事態が発生する。「皮下組織がたるんで皮膚が剥がれない！」慌てふためく医師の姿とともに映し出されるのは、目を覆いたくなるほど凄惨な手術の光景。冷や汗ものの恐怖と、どこか感覚の狂ったユーモアが入り混じる、まさにジェス・フランコならではの映像となっている。そして最後に残されるのは、さらなる狂気を予感させる言葉……「次は、局所麻酔のみで皮を剥ぐ」。美しさへの執着が生み出したR18＋指定の悪夢を、ぜひその目で確かめていただきたい（レッドバンド予告は、一般向けのトレーラーとは異なり、グロテスクな描写などが含まれるので、視聴にはご注意いただきたい）。

また、本作の公開を記念して、"地下道の先にある試写室で生体顔面移植手術を目撃する"と題したトークショー付き特別試写会の開催が決定した。公式X（@faceless4kjp）にて参加者の募集を開始する。開催日時は12月10日19時。会場は、銀座の地下、長い通路の奥にひっそりと佇む老舗試写室「TCC」。そこはまるで『フェイスレス』に登場する秘密の美容クリニックのような場所。靴音がこだまする地下通路を進んだ先で待ち受けるのは、美貌を取り戻すために他人の顔を奪う、狂気の生体顔面移植手術。そんな怪しげなロケーションで開催されるスペシャルゲストによるトークショー付きの一夜限りの特別試写会には、抽選でわずか20組40名を招待する。『フェイスレス 4K』公式Xをフォローし、該当ポストをリポストすることで応募できる。さらに来場者には、顔に重傷を負った妹・イングリッドを模した"イングリッドマスク"と、劇中の美容クリニックをイメージした"オリジナル診療券"をプレゼント。映画の世界に迷い込んだかのような、スペシャルな一夜をお届けする。