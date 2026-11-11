『アフターバーン　世紀末の秘宝』のレッド・バンド予告編とキャラクターポスターが公開

『ワーキングマン』（2025）『ワイルド・スピード』（2001〜）の製作陣が仕掛けるトレジャー・アクション『アフターバーン 世紀末の秘宝』（2026年11月13日公開 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）のレッド・バンド予告編とキャラクターポスターが公開となった。

『アフターバーン 世紀末の秘宝』は、スコット・チットウッドとポール・エンズ原作による、文明崩壊後のヨーロッパを舞台としたグラフィックノベルを映画化した作品。

主演は『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ（2014〜）のデイヴ・バウティスタ。共演にオルガ・キュリレンコ、サミュエル・L・ジャクソンら豪華キャストが集結した。監督は、『ジョン・ウィック』シリーズ（2014〜）を生み出したアクション集団87Eleven出身で、監督デビュー作『デイ・シフト』（2022）がNetflix世界1位を獲得したJ・J・ペリー。スタント界の第一人者として培った経験を生かし、肉弾戦、銃撃戦、チェイスなど迫力満点のアクションをリアルなスタントで映像化。さらに、『ワーキングマン』『ワイルド・スピード』などを手掛けた製作陣も参加。荒廃した未来世界を舞台に繰り広げられる、スリルと興奮に満ちた冒険譚が幕を開ける。

この度、レッド・バンド予告編とキャラクターポスターが公開となった。

キャラクターポスターは4種。まずはデイヴ・バウティスタ演じる敏腕トレジャーハンターのジェイクが"狙った獲物は、必ず手に入れる"のキャッチコピーとともに、バイクにまたがり他を寄せつけない圧倒的な存在感を放っている。ジェイクの暴れっぷりに期待膨らむデザインになっている。

サミュエル・L・ジャクソン演じるイングランドの王・オーガストは荒廃した世界でも芸術を愛し、ジェイクにモナ・リザ奪還を依頼する人物。その謎めいた雰囲気がビジュアルからも伝わってくる。

オルガ・キュリレンコが演じるのはレジスタンスの戦士・ドレア。"この戦いは、負けられない"と文明が崩壊し混沌とした世界でも強い信念を持って戦う勇ましい姿がビジュアルにも収められている。

モナ・リザ奪還の地でジェイクを待ち受けるフランスの暴君・ヴォルコフを演じるのは、HBOドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」のトアマンド役で世界的な人気を獲得したクリストファー・ヒヴュ。"人々は、俺にひれ伏す"というコピーも相俟って、 破滅の時代を暴力で支配する男にしか出せない禍々しい存在感に目を奪われる。

レッド・バンド予告編映像では、ジェイクが「弾丸をくれてやる」とギャング集団を一瞬で血祭りにあげ、手榴弾でギャングのボスの頭を吹き飛ばし、敵兵の首を一突きにするドレアなど、容赦ない人体破壊描写がてんこ盛りな上に、火薬モリモリの爆破シーンも随所に散りばめられている。アクション好きにはたまらない本作の見所シーンをギュッと凝縮した映像となっている（レッド・バンド予告は、一般向けのトレーラーとは異なり、グロテスクな描写などが含まれるので、視聴にはご注意いただきたい）。