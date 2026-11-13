『トキシック・アベンジャー』の製作、ロイド・カウフマンのメッセージ映像が公開

1984年に制作された伝説的カルト映画『悪魔の毒々モンスター』のリブート版『トキシック・アベンジャー』（公開中 配給：AMGエンタテインメント）の製作、ロイド・カウフマンのメッセージ映像が公開となった。ロイド・カフマンは本作の原典となった『悪魔の毒々モンスター』（1984）の監督の一人でもある。

1984年、世界中を夢中にさせたB級映画の金字塔『悪魔の毒々モンスター』が、令和の時代にまさかの復活。製作を手掛けるのは『ダークナイト』シリーズ（2005〜12）やハリウッド『ゴジラ』シリーズ（2014〜）などの超大作を生み出し続かるレジェンダリー・ピクチャーズ。加えて、元祖『毒々』の生みの親ロイド・カウフマン（トロマ・エンターテインメント）もガッツリ製作に参加し、圧倒的なスケール感（予算感‼）を得て、容赦なきバイオレンスとハイテンションアクションで贈る最狂のヒーロー・エンターテインメントが今、幕を開ける――。しかも、待望（!?）の＜無修正版＞で。

本作のメガホンを執ったのは、『この世に私の居場所なんてない』（2017）でサンダンス映画祭審査員大賞を受賞したメイコン・ブレア。主人公ウィンストンを演じるのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』（2011〜19）で4度のエミー賞に輝き、『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）『X-MEN：フューチャー＆パスト』（2014）など数々の大作に出演してきたピーター・ディンクレイジ。さらに、『フットルース』（1984）『トレマーズ』（1990）のケヴィン・ベーコン、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズ（2001〜03）のイライジャ・ウッド、『ルーム』（2015）『ワンダー 君は太陽』（2017）のジェイコブ・トレンブレイ、『Zola ゾラ』（2020）のテイラー・ペイジら、ジャンル映画から賞レース作品までを股にかける実力派キャストが集結した。

この度、オリジナル版の生みの親で新作の製作にも名を連ねるロイド・カウフマンから、日本のファンへメッセージ映像が到着した。

カウフマンは、マイケル・ハーツとともに米インディペンデント映画会社トロマ・エンターテインメントを設立。『悪魔の毒々ハイスクール』（1986）『カブキマン』（1990）など、悪趣味と笑いがほとばしる低予算映画を世に送り出してきた。ハーツと共同監督した1984年の『悪魔の毒々モンスター』では、有毒廃棄物から生まれた怪物ヒーロー、通称「トキシー」が熱狂的な支持を獲得。続編『悪魔の毒々モンスター 東京へ行く』（1989）では、そのトキシーが海を越えて日本に上陸した。

映像は、トロマ映画のポスターや怪物の人形がひしめく部屋で、カウフマンの「トロマヴィルからご挨拶！」で始まる。なぜかフィリピンのフグについて講義を始めようとしたところへ、背後からモップを高々と掲げたトキシーが乱入。「トキシー、どうした？ 何があったんだ？」と振り返ったカウフマンは、身ぶりで訴えるトキシーに代わり、「製作費5,000万ドルの大作」が日本の映画館にやってくると告げる。

「オリジナルの『悪魔の毒々モンスター』から40年。まったく新しい『トキシック・アベンジャー』です！」と力を込めたそばから、傍らのトキシーを示して「こいつはピーター・ディンクレイジじゃありませんよ」とすかさずツッコミ。日本のファンには「トロマを応援してくれて本当にありがとう」と感謝を伝え、新作には「素晴らしい映画です。きっと気に入りますよ」と太鼓判を押す。そして、「ありがとう、レジェンダリー。素晴らしい新たな『トキシック・アベンジャー』を！」と、製作陣にも賛辞を贈るカウフマン。モップを掲げるトキシーを傍らに、最後は毒々しい緑の文字とともに、日本のファンへ親しみを込めた挨拶を贈っている。