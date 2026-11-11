『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）のプロデューサー、ロイ・リーが放つ、"死者との再会"が喪失を抱えた者を破滅へ導く心理ホラー『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』（2026年12月4日公開 配給：ポニーキャニオン）のアザ―ビジュアルがとなった。

『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』は、「死者と二分間だけ会話できる」という設定のもと、"死者との再会"が喪失を抱えた者を破滅へ導く心理ホラー。

もし死者を呼び戻せるとしたら――その誘惑に抗えるだろうか。『リング』（2002）『THE JUON/呪怨』（2003）『IT／イット』を世界へ送り出してきたロイ・リーが新たに選んだのは、"二分間だけ死者と会話できる"という禁忌の設定だった。短い再会は慰めの仮面をかぶりながら、怒りや後悔、言えなかった言葉を呼び覚まし、喪失に囚われた者を静かに破滅へ導く。

監督は、シッチェス映画祭最優秀短編映画賞、パリ国際ファンタスティック映画祭グランプリ、サン・セバスティアン・ホラー＆ファンタジー映画祭観客賞などを受賞した同名短編を手がけたアルベルト・コレドール。彼は"心理的恐怖"と"クリーチャーの実在感"を緻密に融合させ、喪失・未練・依存といった普遍的な感情の闇を掘り下げる。恐怖という枠組みを用いながら、人が抱える"取り返しのつかない想い"に迫るその語り口は、ヨーロッパ特有の静けさと余白をまとい、怪異の存在感をより濃密に浮かび上がらせる。

ホラー映画には「何が起こるか分からない」恐怖だけでなく、観客が恐怖のルールを知っているからこそ生まれる恐怖もある。『イット・フォローズ』（2014）『トーク・トゥ・ミー』（2022）、そして本作『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』に共通するのは、明確な「ルール」を設けることで、観客に何が起こるかを予測させながらも、逃れられない恐怖を生み出している点だ。

『イット・フォローズ』では、ある行為をきっかけに、姿を自在に変える"それ"に追われ続ける。一定の速度で歩きながら、どこまでも標的を追ってくるという単純なルールが、日常のあらゆる場所を恐怖へと変えていく。

『トーク・トゥ・ミー』では、死者を呼び出すための手順と時間制限が設けられている。危険だと分かっていても、もっと刺激を味わいたいという欲望からルールを破ってしまう。その人間の心理こそが恐怖を加速させる。

そして『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』では、地下室に潜む"死者を蘇らせる力を持つ女"に、会いたい人の遺品を渡すことで、その身体に死者が憑依し、2分間だけ再会を果たすことができる。しかし、「もう少しだけ」「あと一言だけ」という思いは、誰もが抱いてしまうもの。だからこそ、本作のルールは残酷だ。約束の時間を過ぎた瞬間、"女"の本性が目を覚まし、恐怖は一気に暴走を始める。愛する人への未練が、そのまま破滅への入り口となってしまうのである。

3作品に共通するのは、「ルールを破れば何かが起こる」と観客に理解させていることだ。だからこそ、登場人物が一線を越えそうになるたびに、観客は「やめてくれ」と思いながら目を離せなくなる。本作が巧みなのは、その誘惑の根源に"亡き人への思い"を置いていること。危険だと分かっていても、もう一度だけ会いたい。その切実な願いが、恐怖をより逃れがたいものへと変えていく。

この度公開となったアザ―ビジュアルでは、死者を呼び戻す禁断の儀式が行われる地下室を舞台に、頭から粗末な布を被った"女"の不気味な姿が捉えられている。崩れかけた煉瓦壁と深い闇に囲まれた空間の中、わずかな灯りに照らされたその存在は、何者とも知れぬ異様な気配を放ち、死者との再会の先に待ち受ける恐るべき運命を予感させる。地下に潜む"それ"との再会が、受け継がれてきた闇を呼び覚ますというコピーが示すように、本作が描くのは単なる降霊の物語ではない。愛する人をもう一度だけ取り戻したいという願いが、やがて逃れられない恐怖へと変貌していく心理ホラーの幕開けを印象づける仕上がりとなっている。