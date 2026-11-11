結成50周年記念ドキュメンタリー『ザ・クラッシュ 栄光と墜落』の公開が決定

結成50周年を迎えたイギリスのパンクバンド、ザ・クラッシュのドキュメンタリー"The Rise and Fall of THE CLASH Redux"が『ザ・クラッシュ 栄光と墜落』の邦題で、2027年2月6日より、新宿K's cinema、UPLINK吉祥寺ほか、全国順次公開となる（配給：オンリーハーツ）。この発表にあわせ、メインビジュアルと場面写真5点が公開となっている。

『ザ・クラッシュ 栄光と墜落』は、1976年にロンドンで結成されたパンクバンド、ザ・クラッシュのドキュメンタリー。監督は、『ROLLING STONE ブライアン・ジョーンズの生と死』（2019）、『SAD VACATION ラストデイズ・オブ・シド＆ナンシー』（2015）のダニー・ガルシアが務める。

ザ・クラッシュは、ジョー・ストラマー（Vo/G）、ミック・ジョーンズ（G/Vo）、ポール・シムノン（B）を中心に結成され、トッパー・ヒードン（Dr）が加わり、1977年にアルバム『白い暴動（The Clash）』でデビュー。失業、階級格差、人種問題、政治、戦争など、英国社会が抱えていた矛盾を真正面から歌い、ロックンロールを社会に対する意思表示の手段へと変えていく。その音楽的冒険は、2枚組『ロンドン・コーリング』（1979）、3枚組『サンディニスタ！』（1980）へと結実し、パンク以後のロックの可能性を大きく押し広げた。1982年『コンバット・ロック』は世界的な成功を収めるが、トッパー・ヒードンが解雇、1983年ミック・ジョーンズが脱退。バンドは自ら崩壊へと向かった。活動期間10年。その短く激しい軌跡は、今なお「パンクとは何だったのか」という問いを突きつける。

ザ・クラッシュというバンドはすでに歴史の中の存在だ。しかし、彼らが投げかけた問いは、決して過去のものではない。音楽は社会とどう関わるのか。理想を掲げることは、どこまで可能なのか。そして成功とは、創造性を侵食するものなのか。これは伝説を讃える映画ではない。しかし、伝説を生んだ時代と精神を、もう一度問い直すための映画だ。栄光よりも、傷跡に光を当てる。美化を拒み、伝説の「終章」を正面から描いた、誠実で痛切な「衝突」のドキュメンタリーである。

原題にある「Redux（リダックス）」という言葉は、単なる改訂版やディレクターズカットを意味しない。ラテン語で「連れ戻された」「再び示された」を語源とするこの語が示すのは、過去の出来事を現在の視点から問い直すという編集思想そのものだ。2012年に制作され、日本ではDVDとして発売された『ザ・ライズ・アンド・フォール・オブ・ザ・クラッシュ』を、2026年、ダニー・ガルシア監督自らが新たな映像と証言を加えて再構築したのが本作で、日本劇場初公開となる。

今回公開された日本版ポスターは、2002年に惜しくも他界した、バンドの中心人物ジョー・ストラマーのカットを使用した海外版をアレンジした。彼の強い視線が、印象的なポスターとなっている。