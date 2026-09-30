Luupは9月30日、京浜急行電鉄(京急電鉄)と「京急ちゃりんポ ～京急線LUUPポート無料キャンペーン～」を、11月19日～11月25日まで実施すると発表した。期間中、京急川崎駅や京急鶴見駅など対象のLUUPポートを発着とする60分以内のライドが、何度でも無料になる。

Luupは「街じゅうを『駅前化』するインフラをつくる」をミッションに、マイクロモビリティシェア「LUUP」を展開している。同社と京急電鉄は2024年11月に沿線価値の向上に向けた連携協定を締結しており、京急沿線でのLUUPポートの設置をはじめ、まちづくりの推進に取り組んできた。

「京急ちゃりんポ」は、「京急とチャリンコ(シェアモビリティ)の連携」と「ちゃりんちゃりんポイントを貯める」という意味を込めた横断型の連携事業。各シェアモビリティサービスと京急線のセット利用促進や、京急プレミアポイントとの連携施策などを行う。

両社の会員基盤を生かした相互送客の仕組みやシェアモビリティをお得に使える仕組みを構築するほか、他社線を利用していた人の京急線各駅の利用率の変化を検証し、駅を起点とした二次交通網の拡充などを目指すという。今回のキャンペーンを通じて、京急沿線の利便性と回遊性の向上に貢献するとしている。

キャンペーンの実施期間は、11月19日12時から11月25日12時まで。LUUPアプリに登録していれば誰でも参加でき、未登録の場合は登録が必要となる。ただし、法人モードで利用する場合は対象外となる。

対象ポートは、京急川崎駅(神奈川県川崎市川崎区駅前本町)、京急川崎駅前ビル(同区砂子1-3-1)、京急鶴見駅(神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-30-22)の3カ所。対象駅・ポートは今後追加される可能性がある。

利用時間が60分を超えた場合は、60分以降のライドについて通常料金が発生する。一時停車をしても、ライド開始から60分以内に終了すれば料金はかからない。無料特典はキャンペーン期間中に開始したライドに適用され、予約機能を利用する場合も予約時間内にライドを開始すれば対象となる。対象外のポートから出発したライドは適用外で、他のクーポンとは併用できる場合があり、その際は本キャンペーンの割引が先に適用される。

なお、Luupは期間中に別のキャンペーンを実施する可能性があるが、割引内容の重複適用はない。天候や安全上の理由でサービスを一時停止する場合があり、その際はキャンペーンを利用できないことがある。