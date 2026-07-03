はるやま商事は7月3日、ジャケットを着てもシルエットが崩れにくい「ファン付ベスト」を発表した。応援購入サービス「Makuake」にて7月8日から数量限定で販売する。価格は11,550円から（別売りのバッテリーが必要）。ワイシャツ着用が必須な営業職など、きちんとした印象を保ちながら暑さ対策をしたいビジネスパーソン向けの一着だという。

同社は、スーツを知り尽くした企業ならではの視点から、「薄着にすれば涼しい」ではなく「衣服内の空気を流す」という発想でこの製品を開発した。炎天下の現場向けに使われてきたファン付きウェアの技術を、ビジネスシーンでも違和感なく着られるようにデザインしたという。

開発で特にこだわったのは、涼しさと清潔感の両立だという。前身頃はVゾーン設計とし、生地はマットな質感に仕上げることで、テーラードスタイルに自然になじむシルエットを実現した。ファンを内蔵しながらも膨らみにくい薄型構造により、ジャケットを羽織った際のシルエットを保ったまま着用できる。商談中にスイッチをオフにして着用してもスマートな印象を損なわないとしている。

背中から体全体へ風を届ける3段階の風量調節機能により、ワイシャツ1枚で過ごすよりも快適な着用感を期待できるとのこと。シャツ内にこもりがちな熱や湿気を逃がし、汗による不快感や見た目への影響を軽減する。ファン部分は本体から取り外して洗濯ネットで丸洗いできるため、清潔な状態を保ちながら日常的に着用できる。

ファンは取り外して洗濯ネットで丸洗いが可能

正面から見たところ

商品名は「ファン付ベスト」で、カラーはネイビーとグレーの2色、サイズはS・M・L・LLを展開する。素材はポリエステル100％。ファンの直径は106mmで、寿命の目安は約3,000時間としている。販売はMakuake限定で、価格の詳細は販売サイトで確認できる。