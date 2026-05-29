いよいよ夏ボーナスが支給される時期がやってきました。使い道は人それぞれですが、この機に仕事やプライベートに欠かせないPCの買い替えを検討している人も多いのでは? 決して安い買い物ではないので、せっかく購入するなら長く付き合える1台を賢く選びたいですよね。



とはいえ、PCは種類が豊富で価格もスペックも製品によってさまざまです。「どれを選べばいいの?」と悩んでしまうこともあるでしょう。なんとなく選んで後悔しないよう、自分に合った製品を見極めることが大切です。



そこで今回は、いくつかの質問に答えるだけであなたのタイプとオススメのPCがわかる診断チャートを用意しました。ぜひチャレンジしてみてください!

あなたのタイプに合った1台は? オススメPC診断

まずは診断チャートで、自分がどのタイプに当てはまるのかチェックしてみましょう。自分でも気づかなかった、意外な重視ポイントが見えてくるかもしれません。

①とにかく作業を速く終わらせたいあなたは……「時間効率重視型」

作業の際に待たされるのが嫌なあなたは、「時間効率」を誰よりも重視するタイプ。負荷の高い処理やマルチタスクでも、動作がもたつくのは避けたいと思っているのでは? そんなあなたにオススメしたいのがグラフィックス搭載 15.6型フルHD液晶ノートPC「mouse K5-I7G50BK-A」です。

効率的に仕事をこなせる心強い相棒 「mouse K5-I7G50BK-A」

【基本スペック】CPU：インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー、グラフィックス：NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU、メモリ：16GB、M.2 SSD：500GB (NVMe Gen4×4) 、サイズ：W361×D241×H23.1mm（折り畳み時／突起部含まず）、質量：約2.02kg。219,800円(税込)～

「mouse K5-I7G50BK-A」をチェックする

「mouse K5-I7G50BK-A」は、CPUにゲーミングノートPCやクリエイターノートPCなどのハイスペック機に採用されることの多い「インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー」を搭載。PCの頭脳に当たるCPUコアが10個内蔵されており並行処理能力が高いため、アプリの動作も軽快で、Web会議しながら資料を更新するなどのマルチタスクでも動作が重くなりにくいのが特徴です。



また、描画処理を高速化するグラフィックス「NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU」を搭載しており、画像のフィルター加工や動画のエンコードのような負荷の高い処理も短時間で実行できます。

メモリを標準で16GB搭載しているうえ、ストレージに500GBのNVMe SSDを採用しており、データの読み込みが高速なのも魅力的なポイント。Webブラウザでタブをたくさん開いたり、ページ数の多い資料を参考にしたりしながら文書作成ツールを使うようなときでも、サクサク作業を進めることができます。

本体にはUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C端子×2をはじめ、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A、USB 2.0、LAN、マイク入力、ヘッドホン出力・ヘッドセット/4極(CTIA準拠)などの充実したインタフェースを装備。

さまざまな種類の周辺機器を直接接続でき、外付けストレージなどもデータ転送が高速で快適に利用できます。

さらに映像出力端子としてMini DisplayPortとHDMIを備えているので、外部ディスプレイをつなげば、内蔵ディスプレイと合わせて最大3画面表示が可能。マルチタスク時の画面を見やすくして効率を上げ、よりスムーズに作業を進められます。

「mouse K5-I7G50BK-A」の詳細はコチラ

②何でもバランスよく使いたいあなたは……「マルチ活躍型」

考え方が柔軟で、仕事にも趣味にも打ち込みたいあなたは「マルチ活躍」タイプ。何でもバランスよくやりたいと思っているため、PC選びの際に候補が絞り切れないという人も多いのではないでしょうか?



そんなあなたに注目してほしいのが、据え置きでも持ち運びでも使いやすく、普段使いからビジネスまで幅広く対応できる14型ディスプレイを搭載したモバイルノートPC「mouse A4-A5U01SR-B」と「mouse B4-I5U01SR-A」です。

幅広い用途を、コスパよく1台でこなしたい人にオススメ 「mouse A4-A5U01SR-B」

【基本スペック】CPU：AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサ、グラフィックス：AMD Radeon™ グラフィックス、メモリ：8GB、M.2 SSD：256GB (NVMe) 、サイズ：W325×D218×H21.8mm（折り畳み時／突起部含まず）、質量：約1.33kg。119,900円(税込)～

「mouse A4-A5U01SR-B」をチェックする

「mouse A4-A5U01SR-B」は、コスパに優れるAMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサを採用して119,900円(税込)～という価格を実現した製品。お手頃ながら6コア12スレッドと高性能なCPUのため、日常使いはもちろんですが、仕事や学業、趣味など幅広い用途で活躍。価格は抑えつつも、さまざまなシーンで使用したいという人にオススメです。

本体が約1.33kgと軽量なうえ、過酷なテストで知られるアメリカ国防総省制定のMIL規格 (MIL-STD-810H)に準拠した堅牢設計のため、気軽に持ち運びできるのも魅力的なポイント。

インタフェースはUSB 3.0 (5Gbps) Type-A×2、USB 3.1 (10Gbps) Type-C、HDMI、LAN、microSDメモリーカードリーダーと充実しており、別途変換アダプタなどを持ち歩かなくてもさまざまな周辺機器につないで使うことができます。



このうちType-C端子は映像出力とUSB PD入力に対応しており、外出先で付属のACアダプタが手元にないときでもオプションで用意されている小型軽量なUSB PD 100W対応 AC充電器などで本体に給電することが可能。同充電器はスマホやタブレットなどにも使えて持ち運ぶ際の荷物を減らせるので、外出先で端末を使う機会が多い人はオプションで追加してみてはいかがでしょうか。

「mouse A4-A5U01SR-B」の詳細はコチラ

クリエイティブ作業も快適 「mouse B4-I5U01SR-A」

「mouse B4-I5U01SR-A」は、WUXGA（1,920×1,200）解像度の液晶パネルを採用した製品。一般的なフルHD（1,920×1,080）に比べて作業領域が縦に広く、一度に表示できる情報量も多いため、複数のウィンドウを開いての作業や文書作成、資料閲覧などがしやすいのが特徴です。

【基本スペック】CPU：インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー、グラフィックス：インテル® UHD グラフィックス(メモリ1枚時)／インテル® Iris® Xe グラフィックス(メモリ2枚時)、メモリ：16GB、M.2 SSD：256GB (NVMe) 、サイズ：W311×D220×H19.6mm（折り畳み時／突起部含まず）、質量：約1.41kg。206,800円(税込)～

「mouse B4-I5U01SR-A」をチェックする

しかも再現できる色の範囲（色域）がコンピューター向けの国際規格sRGB比100％と広いため、画面上で正確な色味を確認しやすいのもメリット。画像編集などのクリエイティブ作業にも適しています。

インタフェースはUSB 3.0 (5Gbps) Type-A×2、USB 3.1 (10Gbps) Type-C、USB 2.0、HDMI、LAN、SDメモリーカードリーダーと充実しており、自宅だけでなく、オフィスや外出先のPC環境にも柔軟に対応可能。65W出力のUSB PD対応充電器が標準で付属するため、スマホやタブレットと一緒に持ち歩くときも荷物を少なくできます。

オプションで選べるUSB Type-Cドッキングステーションに、外部ディスプレイやLAN、外付けストレージ、USBプリンター、USB PD充電器などをつないでおけば、ケーブル1本接続するだけでPCに給電しながらこれらの機器を使えるようになるのも便利。場所を選ばず快適に作業したい人には特にオススメの製品です!

「mouse B4-I5U01SR-A」の詳細はコチラ

③将来を見据えた使い方がしたいあなたは……「AI重視型」

今後の発展を見据えてAIを積極的に活用したいと考えているあなたは、まさに「AI重視」タイプです。PCにもAIを快適に使いこなせるような性能や機能を求めているのではないでしょうか? そんなあなたにオススメなのが、マイクロソフトが提唱するCopilot+ PCに準拠した「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」。

AIをもっと活用したいなら 「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」

【基本スペック】CPU：AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサ、グラフィックス：AMD Radeon™ 860M、メモリ：16GB、M.2 SSD：500GB (NVMe Gen4×4) 、サイズ：W342×D239.7×H19.9mm（折り畳み時／突起部含まず）、質量：約1.70kg。239,800円(税込)～

「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」をチェックする

50TOPS（1秒間に50兆回）という処理性能を誇るAI専用チップ（NPU）を内蔵したAMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサーを搭載しており、端末上で安全かつ高速にAI処理を行えます。AIチャットを使った情報収集や資料作成だけでなく、テキストの指示で手軽に高品質な画像を生成してくれる「イメージ・クリエイター」や、リアルタイムで音声の字幕や英訳を作成して表示してくれる「ライブキャプション」など、Copilot+ PCならではの機能が利用可能。さまざまなシーンでAIを活用できます。

もちろん、AI以外の処理も高速。CPUが8コア16スレッドとハイスペックなため、複数の処理を同時に行うマルチタスクもスムーズです。またAMD Radeon™ 860Mというグラフィックス性能に優れたGPUを内蔵しているため、動画視聴から画像・動画編集、軽めのゲームまで幅広い用途に対応できます。

さらに15.3型WQXGA（2,560×1,600）解像度の大型高精細ディスプレイを搭載しながら、厚み19.9mm、質量約1.70kgという薄型軽量ボディを実現しているのも魅力的なポイント。従来モデル比で3.7mm薄く、270gも軽くなっており、より持ち運びやすくなっています。外出先でもできるだけ広い表示領域で快適に作業したいというあなたのニーズにも応えてくれるでしょう。



ちなみに液晶パネルは、sRGB比100％の広色域と120Hzの高リフレッシュレートに対応しており、マウスポインターの動きやページスクロールが見やすく目が疲れにくいのも特徴。高フレームレートに対応した動画やゲームの映像も滑らかに再現することができます。日常用途からクリエイティブ用途まで、AIを幅広いシーンで活用したいと考えている人には特にオススメできる製品です。

「mouse B5-A7A01SR-A（Copilot+ PC）」の詳細はコチラ

④作業環境をスッキリ整えたいあなたは……「環境最適化型」

机周りが周辺機器やその配線でごちゃつくのが気になるというあなたは、作業環境の快適さを重視する「環境最適化型」。よく使う機器はできるだけPC本体に集約し、机の上には最低限のものだけ置いて作業したいですよね。



そんなあなたにオススメしたいのが置き場所を選ばないスリムデスクトップPC「mouse SH-I5U01」。幅約99mm、奥行き326mm、高さ290mmと省スペースなため、足元のちょっとした空きスペースなどにも無理なく設置することができます。

より快適な作業環境を求めるあなたに 「mouse SH-I5U01」

【基本スペック】CPU：インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400、グラフィックス：インテル® UHD グラフィックス 730、メモリ：16GB、M.2 SSD：500GB (NVMe) 、サイズ：W99×D338×H293mm（突起部含む）、質量：約4.3kg。199,800円(税込)～

「mouse SH-I5U01」をチェックする

しかもSDメモリーカードを標準搭載しており、カメラやスマートフォンのデータを取り込む際にいちいちケーブルやカードリーダーをつなぐ必要がないので便利です。またオプションで本体に光学ドライブをBTOで追加することもできるので、CDやDVDなどのコンテンツを楽しんだり、データを書き込んだりする際に外付けドライブを用意することなく行えます。

「mouse SH-I5U01」の詳細はコチラ

さらにワイヤレスタイプのキーボードやマウスが付属するので、配線も必要最小限ですみ、机の上もスッキリさせられます。



またディスプレイを持っていない場合でもご安心を。あらかじめPC本体と23.8型液晶ディスプレイ「ProLite XB2491HS-B1J」、ワイヤレスタイプのキーボード・マウスがセットになった「mouse SH-I5U01（新生活向けセットモデル）」も用意されており、購入してすぐPCを使い始められます。一式買い替えたい人や、ディスプレイを持っていない人にもオススメです。

【基本スペック】CPU：インテル® Core™ i5 プロセッサー 14400、グラフィックス：インテル® UHD グラフィックス 730、メモリ：16GB、M.2 SSD：256GB (NVMe) 、サイズ：W99×D338×H293mm（突起部含む）、質量：約4.4kg。125,800円(税込)～

「mouse SH-I5U01（新生活向けセットモデル）」をチェックする

「ProLite XB2491HS-B1J」は、23.8型フルHDという使いやすい画面サイズ・解像度を採用した外付けディスプレイです。



視野角が広く色再現性の高いIPS方式の液晶パネルを搭載しており、日常用途からクリエイティブ用途まで幅広く活用することが可能。120Hzの高リフレッシュレートに対応しているため、動画やゲームの映像を滑らかに表示することができます。この機にPC環境を丸ごと買い替えようと考えている人や、新生活で作業環境をゼロから整えたいと思っている人には、特にオススメです!

「mouse SH-I5U01（新生活向けセットモデル）」の詳細はコチラ

PC選びに悩む人へ、マウスコンピューターならではのメリットとは? 24時間365日サポート

サポートが充実していて、PC関連で困ったときは電話・LINE・メール・チャットで、24時間365日いつでも相談できます。

サポートが充実していて、PC関連で困ったときは電話・LINE・メール・チャットで、24時間365日いつでも相談できます。 ３年間の無償保証

全モデルに標準で 3年間の無償保証が付属 するのも魅力的な点で、長く安心して使いたいユーザーからは特に高い支持を得ています。

※一部対象外の製品もございます。

全モデルに標準で するのも魅力的な点で、長く安心して使いたいユーザーからは特に高い支持を得ています。 72時間以内の修理対応

万一、購入したPCにトラブルが起きた場合でも基本的に72時間以内の修理対応で、PCで作業できない時間を最小限に抑えることが可能。BTOで注文するのが初めての場合や、パーツに詳しくない初心者でも、無料の専任スタッフのサポートがあるため安心して購入を検討できます。

万一、購入したPCにトラブルが起きた場合でも基本的に72時間以内の修理対応で、PCで作業できない時間を最小限に抑えることが可能。BTOで注文するのが初めての場合や、パーツに詳しくない初心者でも、無料の専任スタッフのサポートがあるため安心して購入を検討できます。 あなた仕様にカスタマイズ

BTO（Build To Order＝受注生産）方式を採用。量販店で販売されている完成品とは異なり、注文時にCPUやメモリ、ストレージなどのパーツや、保証サービスの延長などを柔軟にカスタマイズでき、ムダなく自分仕様のこだわりのPCが手に入るのがメリットです。

BTO（Build To Order＝受注生産）方式を採用。量販店で販売されている完成品とは異なり、注文時にCPUやメモリ、ストレージなどのパーツや、保証サービスの延長などを柔軟にカスタマイズでき、ムダなく自分仕様のこだわりのPCが手に入るのがメリットです。 高品質な国内生産

今回紹介したPCは、いずれも老舗国内メーカーのマウスコンピューターの製品です。長野県飯山市の工場で開発と製造を行っており、高品質な製品とサービスで人気があります。 詳しくはこちらから

診断チャートの結果は、いかがでしたか? PCは日常のさまざまな場面で使うもの。それだけに、自分に最適な製品をしっかり見極めて選ぶことが大切です。今回は、「時間効率重視型」 「マルチ活躍型」「AI重視型」「環境最適化型」それぞれに合ったPCを紹介しましたが、いずれもBTO（受注生産）で柔軟にカスタマイズすることが可能です。ぜひ、自分の使い方や必要な性能に合わせて、こだわりの構成を見つけてみてください。そしてボーナスの使い道のひとつとして、検討してみてはいかがでしょうか。

もう一度診断する

[PR]提供：マウスコンピューター