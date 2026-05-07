Anthropicは5月6日、提供中のClaudeにおけるパートナーシップとして、SpaceXが保有するデータセンター「Colossus 1」が保有する全パワーへのアクセスを発表した。これによって計算資源を増強し、利用者のトークン利用制限を大幅に緩和する。

計算資源逼迫のAnthropic Claude、SpaceX「Colossus 1」全パワーにアクセスできるように

大手AIサービスプロバイダーでは利用者側の計算資源需要に提供者側が追いついておらず、トークン量を制限してサービスの継続提供に努められている。今回AnthropicはSpaceXとのパートナーシップを締結し、同社が保有するデータセンター「Colossus 1」へのアクセス権を獲得。22万枚以上のNVIDIA GPU、300メガワットに及ぶ計算資源をサービスに追加して提供できるようになり、これを受けてトークンの利用制限を緩和するというもの。

トークン用が大幅に増加する

SpaceXとのパートナーシップをうけて、Anthropicは軌道AI計算能力の開発にも関心を示しているとのこと。なおAnthropicではサービスをNVIDIA GPUのほか、AWS TrainiumやGoogle TPUの上でも運用することで、さらなる稼働能力の増強を模索しているとしている。