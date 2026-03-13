PFUは3月13日、小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」シリーズと無刻印キートップをセットにした割安な「HHKB無刻印セット」を発表した。キーボード本体とキートップセットを別々に買うよりも1割ほど安く購入できる。2025年10月に販売を開始した新製品「HHKB Professional Classic Type-S」も対象。
販売は3月13日～5月31日の期間限定で、PFUダイレクト本店で取り扱う。
ラインナップや価格は以下の通り。
- HHKB Studio無刻印セット（墨・雪）英語配列…各45,600円
- HHKB Studio無刻印セット（墨・雪）日本語配列…各46,590円
- HHKB Professional HYBRID Type-S無刻印セット（墨・白・雪）英語配列…各38,450円
- HHKB Professional HYBRID Type-S無刻印セット（墨・白・雪）日本語配列…各39,440円
- HHKB Professional Classic Type-S 無刻印セット（墨・白・雪）英語配列…各33,500円
- HHKB Professional Classic Type-S 無刻印セット（墨・白・雪）日本語配列…各34,490円
3月31日まで「HHKB新生活応援キャンペーン」も実施しており、HHKB本体を購入した人の中から抽選で30名に最大4万円分のAmazonギフトカードが当たる。HHKB無刻印セットも対象。