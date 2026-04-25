米Anthropicは4月23日（現地時間）、AIコーディング支援ツール「Claude Code」で一部ユーザーから報告されていた品質低下について、調査結果を公表した。過去1カ月にわたり「応答が悪化した」「忘れっぽくなった」「トークン消費が増えた」といった声が寄せられていたが、同社はこれらを製品レイヤーでの3件の変更が重なったことに起因するものと特定した。APIや推論レイヤー自体には影響が及んでいないとしている。

Anthropicによると、問題はClaude Code、Claude Agent SDK、Claude Coworkで生じていた。いずれも4月20日公開のv2.1.116までに解消済みで、同社は4月23日付で全サブスクライバーの利用上限をリセットした。

1つ目の原因は、3月4日にClaude Codeのデフォルトの推論設定を「high（高）」から「medium（中）」へ引き下げたことにある。これは、「high」設定では思考に時間がかかりすぎ、UIが固まったように見えるほど応答が遅くなる事象への対策だったが、複雑な作業では知的能力が下がったように感じられる結果となり、ユーザーからの指摘を受けて4月7日に撤回された。この変更はSonnet 4.6とOpus 4.6に影響していた。現在はOpus 4.7で「xhigh」、その他のモデルで「high」がデフォルトになっている。

2つ目は、3月26日に導入したキャッシュ最適化の不具合である。1時間以上アイドル状態となったセッションで古い思考履歴を一度だけ削除する設計だったが、実装バグにより、該当セッションではその後のターンごとに思考履歴を削除し続ける挙動となっていた。その結果、Claudeは自身の判断根拠を逐次失い、物忘れや反復、不自然なツール選択といった形で表面化した。利用上限の消費が早いという報告も、このキャッシュミスの増加に起因した可能性があるという。修正は4月10日に行われた。この問題もSonnet 4.6とOpus 4.6に影響していた。

3つ目は、4月16日に行われたシステムプロンプト変更である。Opus 4.7の冗長さを抑えるため、ツール呼び出し間の説明を25語以下、最終応答を原則100語以下に制限する指示を追加したが、他のプロンプト変更と組み合わさることでコーディング品質を損ねた。同社の追加評価では、Opus 4.6と4.7で3%の低下が確認され、4月20日に撤回された。Sonnet 4.6、Opus 4.6、Opus 4.7に影響していた。

AIコーディング支援は開発現場で実用段階に入りつつあるが、今回の事例は、基盤モデルそのものだけでなく、プロンプト、キャッシュ、既定値といった周辺設計が体験品質を大きく左右することを示した。Anthropicは再発防止策として、社内スタッフが公開版Claude Codeをより広く使用する運用への切り替え、システムプロンプト変更ごとのモデル別評価とアブレーションの徹底、知能とのトレードオフが生じ得る変更への段階的ロールアウトと観察期間の設定などを挙げている。