ビックカメラは4月16日、同社のオリジナルブランド「ビックアイデア」から、ハンディファンシリーズ「SEA SIDE WINDS」を4月中旬より全国のビックカメラグループ各店舗およびインターネット通販サイトで順次発売すると発表した。

カラビナ付きハンディファン（1,380円）、折りたたみ式ミラーファン（2,480円）、クリップファン（2,480円）、ネックバンドファン（2,480円）、ネックリング（980円）、冷却プレート付きダブルファン（2,980円、4月下旬発売予定）の全6機種を展開する。

ビックアイデア ハンディファンシリーズ「SEA SIDE WINDS」

「SEA SIDE WINDS」は、海辺のリゾートを思わせる世界観をコンセプトに、涼しさとデザイン性の両立を目指したシリーズ。シリーズ共通のカラーとして、日の出を思わせるサンライズミント、真昼の光をイメージしたヌーンホワイト、夕暮れの情景を表現したマジックピンクの3色を採用した。

カラビナ付きハンディファン

「カラビナ付きハンディファン」は、バッグや小物に取り付けられるカラビナを備えたコンパクトモデル。3段階の風量調整が可能で、最大約12時間（風量：弱）の連続使用に対応する。本体質量は約109g。

折りたたみ式ミラーファン

「折りたたみ式ミラーファン」は、ミラーとLEDライトを搭載し、外出時の身だしなみチェックにも対応する多機能モデル。本体を半分に折りたためるほか、首からかけての使用や卓上置きにも対応する。風量は4段階（リズムモード込み）で調整でき、最大約7時間（風量：弱）使用可能。

クリップファン

「クリップファン」は、日傘やリュックのベルトなどに取り付けられるクリップ式モデル。クリップ部を土台にしてデスクファンとしても活用できる。最大連続使用時間は約5.5時間（風量：弱）。

ネックバンドファン

「ネックバンドファン」は、首に掛けて両手を自由に使える設計のモデル。収納時はくるっと巻いてコンパクトになる。最大約8時間（風量：弱）の連続使用が可能で、収納ケースが付属する。

ネックリング

「ネックリング」は、28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用した電源不要のクーリングアイテム。結露しにくく、繰り返し使用できる。MサイズとLサイズを展開するが、マジックピンクはMサイズのみ。

「冷却プレート付きダブルファン」は、二重構造の羽根で広い範囲に強い風を送りつつ、冷却プレートで直接体を冷やせるシリーズ最上位モデル。収納式カラビナを備え、持ち運びにも配慮している。

「ビックアイデア」は、ビックカメラが顧客理解と専門販売員の知見を基に展開するオリジナルブランドで、「良いより、よくぞ。」をコンセプトに商品開発を進めている。