パソコン工房「GWに間に合うセール」開催中、今注文でゴールデンウィークまでにパソコンが届く！

ユニットコムは4月13日、パソコン工房WEBサイトで「GWに間に合うセール」を開始した。実施期間は4月23日（木）16時59分まで。
「GWに間に合うセール」と題して、やや納期がかかるBTOパソコンを購入してもゴールデンウィークまでに手元に入手できる施策。対象製品はゲーミングPCから高性能なクリエイティブ向けモデルまで幅広くラインナップしており、構成に応じて最大11万円オフを適用して購入可能だ。
LEVEL-M88M-285-TKXB
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 通常価格：449,700円→セール価格：339,700円
SENSE-F1B8-LCR99D-BSX
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 9 9900X3D
- メモリ：32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 通常価格：509,800円→セール価格：399,800円
SENSE-F1B8-LCR99Z-ARX
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 9 9950X3
- メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：Radeon AI PRO R9700 32GB GDDR6
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 通常価格：759,800円→セール価格：649,800円