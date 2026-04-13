パソコン工房「GWに間に合うセール」開催中、今注文でゴールデンウィークまでにパソコンが届く！

ユニットコムは4月13日、パソコン工房WEBサイトで「GWに間に合うセール」を開始した。実施期間は4月23日（木）16時59分まで。

「GWに間に合うセール」と題して、やや納期がかかるBTOパソコンを購入してもゴールデンウィークまでに手元に入手できる施策。対象製品はゲーミングPCから高性能なクリエイティブ向けモデルまで幅広くラインナップしており、構成に応じて最大11万円オフを適用して購入可能だ。

LEVEL-M88M-285-TKXB

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

通常価格：449,700円→セール価格：339,700円

SENSE-F1B8-LCR99D-BSX

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：AMD Ryzen 9 9900X3D

メモリ：32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

通常価格：509,800円→セール価格：399,800円

SENSE-F1B8-LCR99Z-ARX