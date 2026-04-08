「ディスプレイに画像や文字を映し出す」と言葉にすればかんたんですが、映し出す技術は実際のところかなり複雑です。iPhoneでは画面の更新頻度(フレームレート)を増やしてアニメーションの滑らかさを高めたり、自動的に明るさを調整したりといった処理をくわえることで、眼に優しく消費電力を抑えたディスプレイ描画を実現しています。

iPhone Xシリーズ以降に採用されているOLED(有機EL)ディスプレイは、明るさの制御にPWM(Pulse Width Modulation、パルス幅変調)と呼ばれる技術を活用しています。OLEDでは人間の眼には識別しきれないほど高速に点灯時間を調整して画面の明るさを制御しますが、画面が暗いときには点灯時間が短くなるため、画面のちらつきが感じられやすくなる問題が指摘されています。

この問題を回避するためのオプションとして、iPhone 17シリーズにはPWMをオン/オフするためのスイッチが用意されました。「設定」→「アクセシビリティ」→「画面表示とテキストサイズ」の順に画面を開くと、「画面のちらつきを軽減(PWM)」スイッチが現れるので、これをオンにすると明るさの制御にPWMが使用されなくなり、ちらつきが減少します。動画や電子書籍の閲覧などで長時間画面を見続けても、目疲れが生じにくくなるはずです。

ただし、PWMを使用しない設定では消費電力が増えるため、バッテリーのもちが短くなる可能性があります。特定の条件下では低輝度時の表示品質に影響が出るとの警告もなされているため、デメリットのほうが多いと感じる場合はPWMを使用する設定に戻すことも一考でしょう。