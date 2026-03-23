米AMDは3月19日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 26.3.1」を公開した。AMD FSR 4.1がリリースされたほか、新作ゲームへの対応や不具合の解消が行われている。

「AMD Radeon Software Adrenalin 26.3.1」公開。FSR 4.1リリース、Atlt+Tab挙動が安定

新作ゲームタイトルとして『Crimson Desert』『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』をサポートし、AMD Radeon RX 9000シリーズでAMD FSR Upscaling 4.1機能に対応するドライバアップデート。Radeon RX 7000以降の製品でWindowsを使用しているとき、Alt Tabでアクティブなウインドウを切り替えるとシステムがクラッシュする場合があった問題にも対処されている。

修正済みの問題

パストレーシングを有効にした状態で『サイバーパンク2077』の保存したゲームを読み込む際、アプリケーションの予期せぬクラッシュやドライバのタイムアウトが発生する場合がある。

AMD Software: Adrenalin Editionを使用している場合、ゲーム中およびデスクトップ環境において、マウスとキーボードの操作が断続的に不能になることがある。

Radeon RX 7000シリーズ以降のグラフィックス製品では、AMD Software: Adrenalin Editionの設定を頻繁に変更したり、Alt+Tabキーでウィンドウを切り替えたりすると、システムがクラッシュする場合がある。

Radeon RX 6000シリーズ以降のグラフィックス製品において、AMD Software: Adrenalin EditionでAMDノイズ抑制機能を有効にできない場合がある。

既知の問題