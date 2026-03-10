99,800円の低価格Macノート「MacBook Neo」が登場。iPhone 16 Proと同じA18 Proチップや8GBのメモリーではまともにMacを動かせないだろう…と推測する声も上がっていますが、実際に使ってみるとネット動画を見る、ネットサーフィンをする、ChatGPTなどのAIに聞く、Photoshopで画像を編集する、といった一般的な用途では不満なく使えました。何より、上位機種に劣らない質感の高さ、ポップなカラバリ、ヤワな感じがしない剛性感も好ましく、所有欲をそそります。

大学生は学割で84,800円で購入でき、まさに敵なしともいえる高コスパ。若い人を中心に話題になりそうな佳作だと感じました。

本体の質感は上位機種譲り、ポップなカラバリも魅力的

MacBook Neoは、主力モデル「MacBook Air」の下位にあたる新しいエントリーモデル。以下のような多くの特徴を持ちます。

ボディはアルミ製

カラバリはシルバー、インディゴ、ブラッシュ、シトラスの4色

iPhone 16 Proと同じA18 Proチップを搭載

メモリーは8GBで固定（選択不可）

ストレージは256GB/512GBの2種類

ディスプレイは13インチのLiquid Retinaディスプレイ

バッテリー駆動時間は最大16時間

キーボードはバックライトなし、トラックパッドは感圧式ではなく機械式

重さは約1.22kg、厚みは1.27cm

価格は99,800円（256GBモデル）、114,800円（512GBモデル）

MacBook Neoを手にして驚くのが、本体の質感の高さと仕上げの美しさ。肉厚のアルミボディはMacBook AirやMacBook Proと変わらない印象で、1.27cmの薄型ボディにもほれぼれします。今回試用したシトラスモデルの色あいも上品で好ましいと感じます。廉価版モデル、というイメージは一切ありません。

外装にアルミを用いた本体は質感が高い。本体は13インチMacBook Airよりも少しコンパクトに仕上がっている

13インチの液晶パネルは表示も美しく明るさも十分

MacBook Airなどと比べて差が設けられたのが、キーボードやトラックパッドです。キーボードはバックライトがなく、トラックパッドは感圧式ではなく昔のMacBookのような物理スイッチを備えるタイプとなります。とはいえ、キーボードの打鍵感や配列はMacBook Airなどと変わらず、トラックパッドも指に吸い付くような操作は健在。さしたる不満はありませんでした。

意外にも普通にサクサク使えた

MacBook Neoの仕上がりで多くの人が気にしているのが「果たして快適に使えるのか」ということ。昨今のMacBookシリーズは、処理性能の高さで定評のあるMシリーズのチップを採用しているのに対し、MacBook NeoはiPhone 16 Proと同じA18 Proチップとなります。さらにメモリーは8GBで、MacBook Airは最小でも16GBなのに比べると半分しかありません。

SNSでは「iPhoneと同じチップで、さらに8GBしかないメモリーでMacをストレスなく動かせるのか…？」と心配する声が上がっていますが、意外にも「処理が重くてイライラする」ことはありませんでした。

YouTubeやApple TVの動画配信は再生がスムーズに始まり、再生中もカクカクすることはありません。シークバーをクリックして動画の再生位置を変更しても、キビキビとシーンが切り替わって快適に視聴できます。動画がスムーズに再生できるほどなので、Safariを使ったネットサーフィンや、ChatGPTなどの生成AIの利用は言わずもがな問題ナシでした。ちょっと重めのソフトとして、アドビのPhotoshopとLightroomも試してみましたが、こちらも基本的にストレスなく使えました。

ちなみに、内蔵スピーカーは相変わらず薄型ノートとは思えないほどパワフルなサウンドを奏でてくれます。音量を上げても音が割れることもありません。スペック表には出ないもののユーザーの満足度を左右する装備ですが、手を抜かずに仕上げてきた点は評価できます。

ただ、メモリーが8GBと少ないだけに、動画編集ソフトや3Dグラフィックソフト、音楽制作ソフトなど、クリエイティブ関連のソフトをバリバリ使うのは難しいといえます。必要メモリーを満たしていないとして起動できないソフトもありそう。プロ御用達のクリエイティブソフトを使いたいなら、MacBook AirやProを選ぶべきでしょう。

Windowsも導入できるが制約アリ

MacBook AirやMacBook ProなどMシリーズを搭載したMacは、Parallels Desktopを導入すればWindows 11が動かせるので、1台のMacだけで“二刀流”の使い方ができるのが魅力です。A18 Proを搭載するMacBook Neoにもインストールできるのか試してみたところ、問題なくWindows 11が導入できて驚きました。

ただ、Windowsに割り当てられるメモリーはわずか4GB分しかないため、必要メモリー容量の制約でインストールできなかったり起動できないソフトもあり、制約はあります。軽いソフトならば使えるでしょう。

別売のParallels Desktopを導入すればWindows 11も動かせる。A18 Proでも動いたのは意外

低価格でも妥協なし、学割価格で優遇される大学生は特に注目

昨今のメモリー価格や資材価格の高騰を受け、パソコンも価格上昇の大波を食らっています。そのようななか、デザイン、性能、使い勝手を高いレベルでまとめたMacBook Neoを10万円を切る価格で投入してきたことは正直驚かされます。まさに妥協のないエントリーモデルといってよいでしょう。

特に、学割価格で購入できる学生に注目してほしいと感じます。ポップなカラーはキャンパスライフに花を添えてくれますし、学生の所有率が高いiPhoneとの連携も容易。学割価格ならば、Touch IDも付く上位の512GBモデルが99,800円で購入できます。

初めてのパソコンに使いづらい安物を買ってしまい、その影響でパソコン嫌いになるのは将来を考えても不幸なこと。MacBook Neoならば、そのような心配とは無縁の体験をもたらしてくれるはずです。