バルミューダは3月18日、時間を“心地よく感じる”ための新デバイス「The Clock」を発表した。価格は59,400円。

同日から同社オンラインストアや旗艦店「BALMUDA The Aoyama」、百貨店、インテリアショップ各店で予約を開始する。出荷開始は4月中旬の予定で、5月中旬から米国や韓国でも販売する。

「心地よい時間」を感じるための時計デバイス

The Clockは、Alarm（アラーム）、Timer（タイマー）、リラックスできるサウンド再生（機能名は「Relax Time」）を備えた時計デバイス。“時刻を表示するだけでなく、時間そのものを心地よく感じたい”という発想から生まれた製品という。

文字盤に針やカバーガラスはなく、文字盤が光って時刻を表現する「Light Hour」により、ユーザーに時間を知らせる。例えば毎正時には、音とともに振り子の動きを光のモーションで表示。光は瞬時にオンオフが切り替わる形ではなく、ゆっくりと明滅するフェードイン／フェードアウトの形で表現される。

本体は手のひらに収まる小さなサイズ

主な機能はアラーム、タイマー、リラックスサウンド

Alarmは、環境音が設定時刻の3分前から静かにスタートして徐々に大きくなり、ユーザーの目覚めをサポート。最大で3つのアラーム時刻を設定できる。

Timerは最大60分まで設定でき、スタートとともに集中を助けるホワイトノイズが自動で流れる。Relax Timeでは7種類のオリジナル環境音を光のモーションとともに再生できる。スピーカーはウーファーとツイーターを左右それぞれに装備した。

The Clockの主な機能

Relax Timeの画面（月マークが光っている）。文字盤の各所で光がまたたくモーションと、“大河で手漕ぎボートのオールが水面を叩く音”や“レコードサウンドとホワイトノイズ”など独自のリラックスサウンドが楽しめる。この月マークの青い色にもこだわり、何度も試作を繰り返したという

デザインは「懐中時計」から。モダンとレトロを融合

懐中時計から着想を得た本体は幅7.5cmと小さく、アルミ削り出しのモダンな四角い本体の上部に、ステンレス削り出しのレトロなクラウンを組み合わせている。内部には均一に発光する75個のLEDを内蔵。200以上のパーツで構成されているという。

2025年10月に発表された気化式加湿器「Rain（レイン）」と合わせて登場した管理操作アプリ「BALMUDA Connect」とも連携し、The Clockを登録したアプリから本体設定を行うこともできる。

本体サイズはW75×D36.5×H105mm、重さは約259g。電源は内蔵バッテリーで、連続使用時間は約24時間（充電時間は約2.5時間）。充電インタフェースは本体背面のUSB-Cポート。BluetoothやWi-Fi（IEEE802.11b/g/n。2.4GHz帯のみ）も備え、時刻の自動同期などに対応する。

編集部メモ

The Clockはこれまでバルミューダが展開してきた家電と異なり、最初から海外展開を視野に入れて企画されたデバイスです。開発の出発地は、世界中どこでも必要とされる“道具”は何か？ という視点から。睡眠はウェルビーイングの観点から誰しも関心がある分野であり、最終的に眠りのための「スリープクロック」を開発するに至ったとのことでした。