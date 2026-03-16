今年4月1日に創立50周年を迎えるApple。創立50周年を祝うイベントのこけら落としとして、ニューヨーク市にあるApple Grand Centralで盛大なミュージックイベントが開かれました。

Appleは、このような創立50周年の記念イベントを世界各地で開催するとしており、熱心なAppleファンが多い日本でも開かれるのは間違いないでしょう。いつどこで実施するのか、発表を楽しみにしたいと思います。

ニューヨーク市のApple Grand Centralで開かれた、Apple創立50周年を祝うイベント。アリシア・キーズさんが楽曲を披露した

1976年4月1日に創立し、今年50周年を迎えるApple。3月を通して、世界各地でこのマイルストーンを記念するイベントを開催すると発表。イベントでは、人間の創造性と創意工夫が活かされる場面に焦点を当て、Apple製品が人々にもたらすさまざまな可能性を披露するとしています。

3月13日（現地時間）、ニューヨーク市のグランド・セントラル駅にあるApple Grand Centralで、創立50周年の記念イベントが開かれました。グラミー賞を17回受賞したアーティストでプロデューサーのアリシア・キーズさんが、長く愛されている素晴らしい楽曲を披露。招待客は、iPhone 17 ProなどのiPhoneを手に撮影を楽しんでいました。

会場となったApple Grand Centralは、世界でもっとも美しい駅とも評されるニューヨーク中心部の駅だ

階段の上にある店舗が臨時のステージとなった

招待客の多くがiPhone 17 Proを手に撮影していた

今後のイベントのスケジュールや内容は明らかにされていませんが、ニュースリリースの最後に「続報をお楽しみに。」という一文があり、同様のライブイベントが世界各地で開かれる可能性が高そうです。