Apple創立50周年を記念した特別なToday at Apple「パフォーマンス：Mori Calliope - 創造性とテクノロジーの祝典」が、3月27日（金）19時からApple表参道で開催されます。セッション名からも分かる通り、世界で活躍するVirtual ArtistのMori Calliopeさんが登場。Apple Music RadioのDJみのさんとともに、自身のレパートリーから厳選した楽曲を披露して盛り上げます。

AppleのToday at AppleのWebサイトによると、すでに満員となっています。

Virtual ArtistのMori Calliopeさん

Mori Calliopeさんは、常識や既成概念を打ち破る活動で知られるクリエイター。hololive English -Myth-のメンバーとして活動しており、英語と日本語を織り交ぜたラップと楽曲制作で世界的に人気を集めています。Apple Musicでも、Mori Calliopeさんの楽曲を聴くことができます。

今回の特別なセッションでは、DJみのさんとともに、デジタルコンテンツの未来やMori Calliopeさんの活動をテーマに、新しい方法で自分らしさを表現するMori Calliopeさんの世界観を探りつつ、自身のレパートリーから厳選した楽曲を披露してくれます。テクノロジーと創造性がもたらすパワーとインスピレーションを、特別なセッションで体感できるでしょう。