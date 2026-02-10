PFUは2月10日、小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（以下、HHKB）とタイピングベッドなどのオプション商品をセットにした割安な「スターターキット」を発表した。今回、2025年10月に発売した新製品「HHKB Professional Classic Type-S」もラインナップに追加した。

スターターキットは、HHKB本体に加えて「タイピングベッド」（パームレスト）と「HHKBキーボードルーフ」（キーボード用カバー）を組み合わせたセット。ラインナップは16種類で、それぞれHHKBは日本語配列と英語配列を用意する。公式オンラインショップ「PFUダイレクト」で販売し、販売期間は3月30日まで。

HHKB Professional Classic Type-Sセット…33,000円

HHKB Professional HYBRID Type-Sセット…40,000円

HHKB Studioセット…45,000円

新製品「HHKB Professional Classic Type-S」のスターターキットも用意する

タイピングベッドがあった方がタイピングしやすくなるケースが多い

スターターキットの販売と並行して「HHKB新生活応援キャンペーン」も実施しており、HHKB本体を購入した人の中から抽選で30名に最大4万円分のAmazonギフトカードが当たる。スターターキットも対象。