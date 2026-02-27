「AMD Radeon Software Adrenalin 26.2.2」公開、『バイオハザード レクイエム』など対応へ

米AMDは2月26日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「AMD Radeon Software Adrenalin 26.2.2」を公開した。最新ゲームタイトルに対応したほか、いくつかのマイナーな不具合を解消している。

発売されたばかりの『バイオハザード レクイエム』と、オープンベータテスト開催中の『マラソン』に対応するドライバアップデート。そのほかAMD Radeon RX 7000シリーズで『Roblox Player(Car Zone Racing & Drifting)』をプレイ中に断続的に発生する場合があるクラッシュを解消したほか、Instant ReplayとRecord Desktopを有効化するとテクスチャがちらつく場合がある問題に対処されている。

既知の不具合