エコバックスジャパンは2月20日、ロボット掃除機の新製品「DEEBOT T90 ファミリー」を発売した。

ラインナップは「DEEBOT T90 PRO OMNI」と「DEEBOT T90 OMNI」の2機種で、カラーはT90 PRO OMNIがホワイト、T90 OMNIがホワイトとブラックの2色展開。価格はT90 PRO OMNIが159,800円、T90 OMNIが149,800円。

DEEBOT T90 PRO OMNI

両製品は、業界最強クラスとされる30,000Paの吸引力を実現する独自技術「BLAST」を搭載。カーペットのダスト回収率や毛髪の除去率を高めたとしている。

水拭き機能には、ローラーを従来比で約50％延長した「OZMOローラー定圧式常時洗浄モッピングシステム3.0」を採用し、清掃効率は最大2倍に向上するとのこと。2,500Paの加圧モップと毎分200回の高速スクラブ洗浄を組み合わせてフローリングに付いた汚れを除去する。

水拭き清掃のイメージ

内部構造イメージ

障害物回避や密着清掃には、AIと視覚大規模モデル（VLM）を活用した「AIVI 3D 4.0」を搭載。家具の脚などにはエッジ清掃を行い、ペットやケーブルなどの障害物は回避する。

毛絡まり防止機能「ZeroTangle 4.0」は横方向サイクロン気流を採用し、ブラシへの毛の絡み付きを抑制。また段差走破機能「TruePass アダプティブ 4WD」により、最大4cmの連続段差を乗り越えられるとしている。

カーペット上でも高いダスト回収率を発揮

「TruePass アダプティブ 4WD」により最大4cmの連続段差を乗り越えられる

次世代AIアシスタント「AGENT YIKO」を搭載。大規模言語モデル（LLM）を通じてユーザーの意図を理解し、最適な清掃プランを提案する機能を備える。音声操作は日本語に対応しているが、チャットなどの会話機能は発売時点では日本語未対応で、今後アップデートを予定しているとのことだ。

「AIVI 3D 4.0」による障害物検知・回避機能

本体内蔵の汚水タンクは自動洗浄機能付き。最大5,000rpmで回転するインペラによりゴミを汚水とともに排出し、異臭や二次汚染を根本から防ぐとしている。最大75度の熱水を高圧噴射してローラーモップを洗浄・除菌する機能や、集塵時の騒音を最大60％低減する静音設計も特徴。バッテリー容量は4,000mAhで、T90 PRO OMNIでは3分間で10％程度の充電が可能な急速充電に対応する。

OMNIステーションによるモップ自動洗浄

清掃モードは「吸引」「吸引と水拭き」「吸引後水拭き」の3つ。ステーションの水タンク容量は真水3.2L、汚水2.7L。

上位モデルのT90 PRO OMNIは、PowerBoostテクノロジーおよび洗浄液自動投入システムに対応する。本体サイズは両モデル共通でW353×D351×H95mm、OMNIステーションはW338×D460×H500mm。