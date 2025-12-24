デル、同社オフィス内に展示スペース「Tech Rally Residency Tokyo」開設。内覧会で見てきた

デル・テクノロジーズは12月18日、同社大手町本社オフィス内に、展示スペース「Tech Rally Residency Tokyo」を開設した。同日メディア向けに内覧会も行われたので、マイナビニュースも参加した。

デル製品を実際に試しつつ、担当者と相談できる展示スペースが本社オフィス内に開設されたという内容。インテルから協賛を受けて全世界で展開されている製品マーケティングプラグラムの1つで、すでにロンドンやミラノにも設置されている。AIソリューションの展示を担う「Solution Center AI Innovation Lab」を補完し、来訪者との商談に役立てられるとのこと。消費者の利用は想定しておらず、法人営業担当者経由で運用される。

実際に見てきた

発表当日はメディア向けに内覧会が実施され、テープカットまで行われた。デル日本法人が所在するフロアにおいて会議室が集中的に設けられているエリアで、内装を改築して設置した様子。多数の法人向けノートPC製品を手に取って試せるほか、業務向けの管理ツールの挙動を実際に眺めることも可能。ネットワーク経由でUEFIにアクセスし、紛失時のメッセージを表示したりデータを凍結するデモが行われた。