Dynabookは2月18日、16型オールインワンノートPC「dynabook T」シリーズと、16型ノートPC「dynabook C」シリーズを発表した。2月20日から順次発売する。

Tシリーズは16型の16：10画面を備えた光学ドライブ搭載のノートPC、CシリーズはTシリーズから光学ドライブを省いた16型ノートPC。新モデルでは既存のT5／T6／T7／T9およびC5／C6／C7から、CPUやOfficeなどをアップデートした。

オールインワンのdynabook Tは4モデル展開

据え置き利用を想定したTシリーズ新モデルではIntel Core プロセッサ（シリーズ1）へCPUを刷新し、T9／T7／T6でCore 7 150U、T5でCore 5 120Uを搭載した。また上位モデルのT9／T7で顔認証機能を備えている。

dynabook T9。カラーはアッシュブルーのみ

Officeソフトは新たに、Microsoft 365 Personal (24か月版) /Office Home & Business 2024 オプションが付属する。これはMicrosoft 365 Personalを3カ月間体験利用したのち、条件付きでMicrosoft 365 Personalを使い続けるか、永続版のOffice Home & Business 2024を使用するか選べるもの。

Microsoft 365 Personalの使用を希望する場合は、Windowsのアクティベーション後6カ月以内に有効化して支払情報を登録すると、Microsoft 365 Personalの利用を21カ月延長でき、当初の登録時から24カ月後に自動で12カ月プランに自動更新される。





dynabook T7（アッシュシルバー）とT6（アッシュゴールド）。T7はアッシュブルー／アッシュシルバー、アッシュゴールドの3色、T6はアッシュブルー、アッシュゴールドの2色を用意

メモリやストレージ容量はモデルにより異なり、メモリは16GBまたは32GB（いずれも増設可）、ストレージは256GBまたは512GB、または1TB。バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）は約5.0時間（動画再生時）／約8.0時間（アイドル時）。同社の“CHANGER”シリーズなどで取り入れられているセルフ交換バッテリー機構も従来から継承している。

Tシリーズのラインナップと店頭想定売価は下記の通り。

dynabook T9：29万円台前半

dynabook T7：24万円台後半

dynabook T6：23万円前後

dynabook T5：20万円台半ば

光学ドライブレスのdynabook Cは3モデル

Tシリーズから光学ドライブを省いたdynabook Cシリーズは、16型大画面を備えながら重さが約1.85kgに抑えられた製品。Tシリーズと同じくプロセッサをIntel Core プロセッサ（シリーズ1）に更新し、新たにMicrosoft 365 Personal (24か月版) /Office Home & Business 2024 オプションが付属する。

dynabook C7のアッシュブルー。C7のカラーはアッシュシルバー、アッシュゴールドの3色

CPUはC7でCore 7 150U、C6でCore 5 120U、C5でCore 3 100Uを採用。メモリは3モデル全てで16GB（増設可）で、ストレージはC7が512GB、C6／C5が256GBとなる。バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）はTシリーズと同等。

Cシリーズのラインナップと店頭想定売価は下記の通り。