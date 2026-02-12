内蔵辞書を利用して日本語の単語から同じ意味を持つ中国語の単語を調べたい、という意味でしょうか? 翻訳アプリでも同様の機能を利用できますが、ある単語と同じ意味を持つ外国語の単語を探すときは辞書のほうが的確ですから、活用する意味はありそうです。

一般的に日本語話者向けの辞書には、日本語を外国語に訳すもの（例：和英辞典）と外国語を日本語に訳すもの（例：英和辞典）の大きく2系統が存在します。AppleがiPhoneユーザ向けに無償提供する中国語辞書にも日中辞書と中日辞書があり、簡体字中国語用には超級クラウン中日辞典とクラウン日中辞典が用意されています。

iPhoneの初期設定ではごく少数の辞書しかセットアップされていないため、日中/中日辞書は手動でダウンロードする必要があります。まずは「設定」→「一般」→「辞書」画面で「日本語-簡体中国語」にチェックを入れましょう。

これで準備OKですが、調べる方法は2通りあります。それぞれ利用に適した場面があるため、用途に応じて使い分けましょう。

すでに入力済の単語、文章に含まれる単語をもとに調べる場合は、対象の単語を範囲選択すると現れるメニューで「調べる」を選択します。

これから単語を入力するときや範囲選択できない単語をもとに調べる場合は、ホーム画面の適当な位置を下方向へフリックすると現れるSpotlightバーへ対象の単語を入力します。

どちらの方法を選んでも表示される情報に違いはありませんが、すばやく目的の情報にたどり着けることが辞書の価値ですから、臨機応変に使い分けましょう。