連絡先アプリでマイカードを開き、「共有の名前と写真」をタップすると一番下にある「名前と写真の共有」スイッチ。なんとなくオン(オフ)にしているけれど、何のためのスイッチなのだろう、と疑問に感じている人は少なくないはずです。

この「名前と写真の共有」スイッチは、自分の名前や写真/ミー文字を他のiPhoneへ自動送信するかどうか決定します。このスイッチをオンにしていると、電話の発信/着信時に相手のiPhoneに自分の名前と写真/ミー文字が自動的に表示されます。相手が自分の情報を連絡先に登録しているかどうかにかかわらず表示されるため、初めてやり取りする相手には歓迎される機能といえます。

一方スイッチがオフのときは、自分の名前や写真/ミー文字が自動送信されないため、電話の発信/着信時には電話番号のみ表示されます。プライバシーを重視したい場合には、こちらの設定のほうが好ましいといえるでしょう。

なお、送信された情報は連絡先を作成するときのデータとして使用されます。新規作成のときは自分の名前や写真/ミー文字がそのまま使用され、すでに存在しているときは確認ののち更新(送信したデータで上書き)されます。

以上を踏まえると、この機能は友人・知人にiPhoneユーザが多い人、自分の写真やミー文字を名刺のように使いたい人に適しているといえます。反対に、iPhoneかAndroidかの区別なしに電話することが多い、自分の写真やミー文字は見せたくないという人には適さないため、スイッチはオフにしておいたほうがいいでしょう。