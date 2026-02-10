2月13日朝7時からは「State of Play」配信、普段よりかなり長い60分

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月9日、PlayStation 5向けの新作発表プログラム「State of Play」を2月13日午前7時から配信すると明らかにした。日本語での配信はYouTubeで行われ、英語での配信はTwitchでも視聴できる。
State of Playは、PlayStationプラットフォーム向けの新作タイトルお披露目情報番組。今回2月13日朝7時からの配信が決定したというもので、配信時間がすでに60分以上になると予告されている点がトピック。30分前後で行われることが多い中、通常よりも大規模な回となりそうだ。
