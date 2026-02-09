1月26日に登場した「AirTag」第2世代モデル、日本では一部の機能が使えないとAppleが明らかにした。日本で利用できないのは、「持ち物の正確な場所を見つける機能の利用可能距離が前世代比で最大50%拡大する」機能と「Apple Watchから正確な場所を見つける」機能の2つ。

いずれも、日本ではUWB（超広帯域無線）の屋外利用が制限されている周波数が存在することが理由とみられる。日本のみの制約なので、旅行や出張などで米国など海外に出かけた場合は利用できる。

AirTag第2世代モデルのプレスリリースが修正され、「規制により、日本では拡大した『正確な場所を見つける』の範囲は利用できません」「規制により、日本ではApple Watchで『正確な場所を見つける』を利用できません」の2つの注釈が追加された。

拡大した「正確な場所を見つける」は、新しいAirTagが搭載した第2世代の超広帯域チップにより、前世代よりも最大2倍離れた場所から「正確な場所を見つける」が使えるとした機能。これが日本で使えないとなると、「正確な場所を見つける」の範囲は第1世代のAirTagと同等にとどまるとみられる。

Apple Watchで「正確な場所を見つける」機能は、iPhoneを使わずApple Watch単体で「正確な場所を見つける」が使えるとした機能。日本では、これまで通りiPhoneなどのApple製デバイスを用いる必要がある。