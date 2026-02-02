ロック画面やホーム画面の下地として使われる「壁紙」は、iPhoneを自分好みのデザインにするための近道です。壁紙を選ぶとき「写真シャッフル」を選択すれば、ロック画面を表示するつど壁紙を入れ替えられるので、飽きることもありません。

しかし、シャッフルで明るい写真が選ばれてしまうと...通知センターの内容が読みにくくなるかも。通知の背景をぼかす加工が施されるものの、白い文字ではコントラストがキツい、通知の読みやすさを優先したいと考える人は少なくないはずです。

そんなときには、iOS 26.1で導入されたLiquid Glassの「色合い調整」を利用しましょう。「設定」→「画面表示と明るさ」→「Liquid Glass」の順に画面を開き、「色合い調整」をタップしてチェックが入った状態にすればOK。これで、通知センターに表示される通知の下地は不透明度が大幅に上がり、文字色は黒に変更されます。

色合い調整は見た目がイマイチ、文字色は黒より白が好みという場合は、iOSのアクセシビリティ機能を利用するという手があります。「設定」→「アクセシビリティ」→「画面表示とテキストサイズ」の順に画面を開き、「透明度を下げる」スイッチをオンにすれば変更完了、文字色は白のままで通知の下地は濃いグレーになりますよ。

操作手順をカンタン解説