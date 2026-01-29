iOSに標準装備のメールアプリを使い、受信したメールの添付ファイルだけ削除したいのですね? ストレージを節約したいから添付ファイルは削除するけれど、やり取りがあったことは記録しておきたいから本文は残す、そんな処理ができればいうことなしですね。

結論からいうと、iPhone単体ではメールの添付ファイルだけを削除することはできません。iOS 26の現在、添付ファイルありのメールのみ表示する機能(フィルタで「添付ファイル付きメールのみ」スイッチをオン)は用意されているものの、添付ファイル部分に限り削除する機能は存在しません。

しかし、裏技があります。同じAppleアカウントでサインインしたMacが必要となるものの、macOSに付属のメールアプリを使えば受信したメールの添付ファイルを削除できるのです。メール末尾に「[添付ファイル"○○○○○.○○○"は手動で削除されました]」という文字列が追加されますが、メールヘッダーや本文に影響はありません。

iCloudメールの場合、iCloud上に存在するメールボックスをMacとiPhoneで共有し、頻繁に同期することで内容の同一性を図る仕組みですから、iPhoneのメールアプリでも添付ファイル削除済のメールを目にすることができます。

この添付ファイル削除機能は、受信したメールだけでなく送信済メールも対象となります。iCloudメールなどのIMAPを利用したメールサービスでは、クラウド上のメールボックスで保管しているメールすべてが対象になるわけですから、契約で容量に限りあるストレージの節約にも役立ちます。

ただし、クラウドで保管しているメール本体が変更されてしまうため、削除した添付ファイルを元に戻すことはできません。添付ファイルを削除したメールは自動的に移動されてしまうメールサービスも存在します(例：Gmailではアーカイブフォルダへ移動)。重要度の高いメールで添付ファイル削除機能を利用する場合には、消えても支障ないメールで試してからにすることをお勧めします。