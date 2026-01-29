ロジクールは1月27日、有線ヘッドセット「ロジクール Zone Wired 2 アダプティブ ハイブリッドANC、ノイズキャンセリングマイク搭載 有線USBヘッドセット」（以下、Zone Wired 2）を発表した。2026年2月19日に発売する。価格はオープンで、直販価格は19,800円。

ロジクール Zone Wired 2 アダプティブ ハイブリッドANC、ノイズキャンセリングマイク搭載 有線USBヘッドセット。カラーはグラファイトのみ

Zone Wired 2は、約223gと軽量な有線ヘッドセット。インタフェースはUSB-CまたはUSB-A端子を選べ、日本未発売の従来モデル「Zone 750」と比べ約79％の消費電力削減を果たしている（付属のUSB-Aアダプタを使用した場合）。

独自のAIノイズ抑制機能「Advanced Call Clarity」や、2基のノイズキャンセリングマイクを搭載することで安定した音声品質を実現する。専用アプリ「Logi Tune」では音質のカスタマイズも可能。

ヘッドバンド部分は頭の形状に馴染み重さを分散する設計を採用。回転式のイヤーカップには、270度回転するマイクブームを左右選んで取り付けられる。

本体サイズは183.6×73.0×185.2mm、重さは約223.5g。対応OSはWindows、MacOS、Chrome OS。マイクの周波数特性は100～8kHz。ヘッドホンの周波数特性はMusic Modeで20～20KHz、Talk Modeで100～8KHz。保証期間は2年間。

環境への配慮として、磁石には再生レアアース金属、キャリングケースの生地には再生プラスチックをそれぞれ100％使用。本体のプラスチック部分には最低53％のPCR素材を採用している。