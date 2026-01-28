デル・テクノロジーズは1月28日、Intel Core Ultraシリーズ3を搭載したCopilot+ PC対応オールインワン（AIO）PC「Dell 24 AIO（EC24260）」と「Dell 27 AIO（EC27260）」を発表した。Dell史上初のCopilot+ PC準拠AIOとなる。2月10日より予約受付を開始する。

Dell 24 AIO

両機種はIntel グラフィックスとIntel Core Ultraシリーズ3を搭載。ディスプレイは「Dell 24 AIO」が23.0インチFHDのノンタッチ式とタッチ式、「Dell 27 AIO」が27.0インチFHDのノンタッチ式とタッチ式に加え、ノンタッチ式のQHDディスプレイも選択可能。いずれもComfortView Plusテクノロジーによりブルーライトへの曝露を低減する。

Dell 27 AIO

カメラはプライバシーシャッター付きのWindows Hello対応FHD＋IRカメラを搭載し、一部の構成では4Kカメラにアップグレード可能。オーディオはDolby Atmosに対応し、調整されたスマートアンプ搭載ステレオスピーカーで豊かなサウンドを提供するとしている。筐体はコンパクトな省スペース設計で、VESAマウントに対応。ライトアッシュのカラーを採用した。





インタフェースは、WiFi-7、Bluetooth 6.0、有線LANのほか、HDMI 2.1出力、HDMI 1.4入力を備える。EC27260のQHDモデルはHDMI 2.1入力にも対応し、USBは2×USB 3.2 Gen 1 Type-A、1×USB 3.2 Gen 2 Type-C（EC27260 QHDモデルのみ、さらにUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C（DP対応）を追加）、2×USB 2.0、ヘッドセット端子を搭載。Copilotキー付きワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスも付属する。





環境面では、Dell AIOシリーズがENERGY STAR認定を取得し、EPEAT Silver（Climate+）に登録済みと説明している。梱包材は100％リサイクル、または再生可能な素材で構成する。





Dell 24 AIOのサイズはW540.0×D188×H422.43mm（最小構成6.7kg）、Dell 27 AIOはW614.2×D210.0×H462.18mm（最小構成8.05kg）。